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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na Nasıl Gidilir? Sabiha Gökçen Havalimanı Güzergahları ve Otopark Ücretleri

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na Nasıl Gidilir? Sabiha Gökçen Havalimanı Güzergahları ve Otopark Ücretleri

Sabiha Gökçen Havaalanı İstanbulkart
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.06.2025 - 00:57

İstanbul'un ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW), geçtiğimiz yıllarda Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olarak gösteriliyordu. Adını, Türkiye’nin ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen’den alan SAW, her yıl milyonlarca yolcunun megakente giriş-çıkış noktası oluyor. İstanbul ziyaretlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacak olan yolcular ise havalimanının ulaşımı hakkında detayları merak ediyor. 

Metro, İETT, HAVABUS, taksi veya özel araç ile kolaylıkla erişim sağlanabilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nın otopark ücretleri de yolcuların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı nerede? SAW'a nasıl gilidir? Otopark ücretleri ne kadar? 

İşte, detaylar...

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hakkında Genel Bilgiler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hakkında Genel Bilgiler

İstanbul'un ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW), Ocak 2001 tarihinde trafiğe açılmıştır. SAW, Türkiye’nin ilk özel işletilen havalimanıdır. Ayrıca, 2000'li yılların teknolojisi ile donatılan havalimanı, yolcu kapasitesini de her yıl artırmaktadır. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yolcu rakamlarına göre, Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olarak da gösterilmektedir. 

SAW adını, Türkiye’nin ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen’den almaktadır. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Anadolu Yakasında mı, Avrupa Yakasında mı?

Megakentin ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı, Anadolu Yakası'ndadır. Aynı zamanda Anadolu Yakası'nın da ilk havalimanıdır. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Nerede? 

Anadolu Yakası'ndaki SAW, Pendik ilçesine bağlı Kurtköy bölgesinde yer almaktadır. Şehrin merkezine yaklaşık olarak 32 ila 40 km uzaklıktaki Sabiha Gökçen Havalimanı, yine yaklaşık olarak; Pendik'e 12 km, Kadıköy'e 40 km, Taksim'e ise 50 km uzaklıktadır.

Sabiha Gökçen Havalimanı Adres: Sanayi, 34906 Pendik/İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı Konum

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na TEM otoyolu bağlantısı ile taksi, özel araç, belediye otobüsü, HAVABUS servisleri veya metro ile ulaşabilirsiniz. Dilerseniz, havalimanından araç da kiralayabilirsiniz. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na Hangi Otobüslerle Gidilir? 

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım sağlayabileceğiniz İETT hatları aşağıdaki gibidir. 

  • E3 - 4. Levent - Sabiha Gökçen Havalimanı

  • E10 - Kadıköy - Kurtköy - Sabiha Gökçen Havalimanı

  • 16S - Sabiha Gökçen Havalimanı - Metrobüs Uzunçayır

  • MR60 - Pendik YHT - Sabiha Gökçen Havalimanı

  • 130H - Deniz Harp Okulu - Sabiha Gökçen Havalimanı

  • 132H - Pendik YHT - Sabiha Gökçen Havalimanı

  • 122H - 4.Levent - Yenişehir - Istanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

  • SG-1 Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı

  • SG-2 Taksim – Sabiha Gökçen Havalimanı

  • UM73 Sabiha Gökçen Havalimanı – Necip Fazıl Metro

İETT ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na Nasıl Giderim?

Uçuştan önce havalimanında olmak için yolculuğunuzu planlarken iett.istanbul internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu sayede SAW ulaşım sağlayan İETT hatlarının duraklarını, otobüsün nerede olduğunu ve sefer saatlerini takip edebilirsiniz. 

Dilerseniz, aşağıdaki linki tıklayarak İETT'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir ve kullanacağınız hattın seferleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 👇

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINA GİDEN İETT SEFER SAATLERİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hangi Metro ile Gidilir? 

Sabiha Gökçen Metro istasyonuna M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Metro ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu istasyonda,  Otopark ve İç Hatlar CIP Salonu, Airport Hotel ve Terminal olmak üzere 3 giriş vardır. 

Sabiha Gökçen Metro İstasyonundan Nereye Aktarma Yapılır? 

  • Kadıköy istasyonundan, T3 Kadıköy - Moda Tramvay hattı, şehir hatları, deniz otobüsleri ve deniz motorlarına,

  • Ayrılık Çeşmesi istasyonundan, Marmaray işletmesi hattına,

  • Ünalan istasyonundan, Metrobüs hattına,

  • Pendik istasyonundan ise İETT otobüslerini kullanarak Pendik Yüksek Hızlı Tren Garı’na aktarma yapılabilir. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Havabus Seferleri 

HAVABUS, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kadıköy ve Taksim'e hizmet veriyor. Seyahat öncesi HAVABUS sefer saatlerini öğrenmek için resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

HAVABUS SEFER SAATLERİ

M4 Metro ile Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı Kaç Dakika? 👇

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 2025 Otopark Ücretleri

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 2025 Otopark Ücretleri

İç ve dış hatlar terminal otoparkına ister saatlik ücret ödeyerek ister abonman ile aracınızı bırakabilirsiniz. Kapalı otopark hizmetinin yanı sıra vale hizmetinden de yararlanabilirsiniz. 

2025 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Güncel Otopark Ücretleri 

Terminal otopark ücretleri otomobil, midibüs ya da motosiklete göre değişiklik göstermektedir. Otomobil, pikap, minibüs ve motosikletler için ayrıca abonman alternatifi de bulunmaktadır. 

Otomobil / Pikap / Minibüs Ücret Tarifesi

  • 0–1 saat: 170  TL

  • 1–3 saat: 210 TL

  • 3–6 saat: 315 TL

  • 6–12 saat: 380 TL

  • 12–24 saat: 515  TL 

  • Daimi abonman: 6.565  TL

  • 7–15 gün kısa süreli promosyon abonman: 4.105  TL

  • 30 gün kısa süreli promosyon abonman: 6.565  TL 

Midibüs / Otobüs Ücret Tarifesi

  • 0–1 saat: 245  TL

  • 1–3 saat: 285  TL

  • 3–6 saat: 435  TL

  • 6–12 saat: 530  TL

  • 12–24 saat: 695  TL 

Motosiklet Ücret Tarifesi

  • 0–1 saat: 75  TL

  • 1–3 saat: 95  TL

  • 3–6 saat: 150  TL

  • 6–12 saat: 190  TL

  • 12–24 saat: 255  TL 

  • 7–15 gün kısa süreli promosyon abonman: 2.050  TL

  • 30 gün kısa süreli promosyon abonman: 3.285  TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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