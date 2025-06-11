Almanya'da Saat Kaç? Almanya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadar?

Ülkeler arasındaki saat farklı, enleme ve saa dilimine göre değişiklik gösterir. Almanya saati, Orta Avrupa Saati (CET) ya da yazın Orta Avrupa Yaz Saati (CEST) olarak bilinir. Yani, Almanya'da yaz ve kış saati uygulaması vardır. Türkiye'de ise kalıcı olarak yaz saati uygulanmaktadır. Bu yüzden, Türkiye ile Almanya arasındaki saat farkı yaz ve kış aylarında değişiklik göstermektedir.

Ancak genel hatlarıyla fark 1 ila 2 saat arasında değişir. Peki, şu anda Almanya'da saat kaç? Almanya hangi saat dilimini kullanıyor? Saat olarak Türkiye mi ileride, Almanya mı?

İşte, detaylar...