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Almanya'da Saat Kaç? Almanya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadar?

Almanya'da Saat Kaç? Almanya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadar?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 12:02

Ülkeler arasındaki saat farklı, enleme ve saa dilimine göre değişiklik gösterir. Almanya saati, Orta Avrupa Saati (CET) ya da yazın Orta Avrupa Yaz Saati (CEST) olarak bilinir. Yani, Almanya'da yaz ve kış saati uygulaması vardır. Türkiye'de ise kalıcı olarak yaz saati uygulanmaktadır. Bu yüzden, Türkiye ile Almanya arasındaki saat farkı yaz ve kış aylarında değişiklik göstermektedir. 

Ancak genel hatlarıyla fark 1 ila 2 saat arasında değişir. Peki, şu anda Almanya'da saat kaç? Almanya hangi saat dilimini kullanıyor? Saat olarak Türkiye mi ileride, Almanya mı?

İşte, detaylar...

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Almanya Türkiye Saat Farkı Ne Kadar?

Almanya Türkiye Saat Farkı Ne Kadar?

Almanya ile Türkiye arasındaki saat farkı yaz ve kış aylarında farklılık gösterir. Almanya yazın UTC+2, kışın ise UTC+1 saat diliminde yer alır. Türkiye ise yaz saati uygulamasını kalıcı olarak kullandığı için yıl boyunca GMT+3 saat diliminde yer alır. Bu yüzden yaz aylarında saat farkı 1, kış aylarında ise 2 saattir. 

Almanya'da Saat İleri mi? Yoksa Geri mi?

Yaz ve kış saati uygulamasına göre saat farkı değişse de yıl boyunca Almanya'nın saati Türkiye saatinden geri kalır. Yani Almanya, saat olarak Türkiye'ye göre ileride değil, geridedir.

Almanya Türkiye'ye Göre Kaç Saat Geri? 

Ülkemizde kış saati uygulaması kaldırıldığı için Türkiye, kalıcı olarak GMT+3 saat dilimini kullanır. Almanya ise yazın UTC+2, kışın UTC+1 saat dilimindedir. Buna göre: 

  • Yaz saati döneminde (Mart sonundan - Ekim sonuna kadar): Almanya saati, Türkiye saatinden 1 saat geridedir.

  • Kış döneminde (Ekim sonundan - Mart sonuna kadar): Almanya saati, Türkiye saatinden 2 saat geridedir.

Türkiye'de Saat 12 İken Almanya'da Saat Kaç?

Saat dilimi farklarına ve yaz-kış saati dönemlerine göre ele aldığımızda: 

  • Türkiye’de saat 12.00 olduğunda, Almanya’da saat yazın 11.00, kışın 10.00’dur. Gelin şimdi 'Almanya'da saat kaç?' öğrenelim. Unutmayın, tabloyu incelerken mevsime göre yaz ve kış döneminin saatlerine göz atmalısınız.👇

Almanya'da Saat Kaç?

Almanya’da Güneş Saat Kaçta Doğar ve Batar? Türkiye’den Ne Kadar Farklı?

Almanya’da Güneş Saat Kaçta Doğar ve Batar? Türkiye’den Ne Kadar Farklı?

Güneş'in doğuşu ve batışı her iki ülkede farklılık gösterir. Bunun nedeni sadece saat dilimi değildir. Güneş'in konumu söz konusu olduğunda coğrafya da devreye girer ve enlem farkı da etkili olur. Bu yüzden aradaki saat farkı da Güneş'in doğup battığı saatler de bölgelere göre değişiklik gösterebilir. 

Ancak genel hatları ile özetlemek gerekirse, Almanya'da Güneş'in doğuşu ve batışı; Türkiye'ye göre biraz daha geç gerçekleşir. 

Mesela kış aylarında Almanya'da Güneş sabah 08.00'de doğar, 16.30 gibi batar. Aynı dönemde Türkiye'de ise sabah 07.00'de doğar, 17.00 ila 17.30 saatlerinde ise batar. Yazın her iki ülkede de günler uzadığı için Almanya'da da gün batımı 21.00 ila 21.30'a kadar sarkabilir.  

Almanya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Resmi İşlemleri Etkiler mi? 

Elbette etkiler. Çünkü özellikle banka, konsolosluk, eğitim kurumları ve devlet dairelerinin açılış ve kapanış saatleri farklıdır. Örneğin, Türkiye'de saat 09.00 olduğunda ve resmi kurumlarda mesai başladığında henüz Almanya'da başlamamış olabilir. 

Bu yüzden resmi işlemlerinizden önce Türkiye ve Almanya'nın mesai saatlerini karşılaştırmanız şart. 

Saat Farkı Almanya'da Uçak Yolculuklarını Etkiler mi? 

Saat farkını mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Zira, bilet alırken veya uçuştan önce- sonra plan yaparken, kalkış ve varış saatlerinin yerel saatle verildiğini unutmayın.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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