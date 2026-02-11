onedio
İstanbul'daki Lüks Otel ve Restoranlarda İftar Menüsü Fiyatları Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
11.02.2026 - 11:35

Ramazan ayının yaklaşmasıyla İstanbul'daki prestijli mekanların iftar fiyatları da belli oldu. Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre Ramazan ayında iftar tarifeleri 500 ila 7800 lira arasında değişiyor. Fiks menü olarak da bilinen fiyatlarda lüks oteller ve popüler restoranlarda dört kişilik bir iftar asgari ücrete yakın fiyatlarda seyrediyor.

Çırağan Sarayı en pahalı fiks menüye sahip mekan.

2025 yılında kişi başı 6 bin TL olan iftar menüsü, 2026’da %30 artışla 7 bin 800 TL’ye yükseldi. Four Seasons Hotel Beşiktaş'ta iftar menüsü 5.950 lira olurken Raffles Hotel de aynı fiyata menünün yanında canlı müzik hizmeti de sunuyor. Mandarin Bosphorus ise müşterilerinden 5800 liralık bir bedel talep ediyor.

İstanbul'un ünlü kebapçılarından Beyti Florya 5.500 liraya menüsünü sabitlerken diğer popüler mekanların fiyatları şöyle;

Liman Galataport: 3900 TL

Develi: 2950 TL

Kaşıbeyaz Florya: 2700 TL

Hamdi Restoran: 2200 TL

