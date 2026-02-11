İstanbul'daki Lüks Otel ve Restoranlarda İftar Menüsü Fiyatları Belli Oldu
Ramazan ayının yaklaşmasıyla İstanbul'daki prestijli mekanların iftar fiyatları da belli oldu. Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre Ramazan ayında iftar tarifeleri 500 ila 7800 lira arasında değişiyor. Fiks menü olarak da bilinen fiyatlarda lüks oteller ve popüler restoranlarda dört kişilik bir iftar asgari ücrete yakın fiyatlarda seyrediyor.
Çırağan Sarayı en pahalı fiks menüye sahip mekan.
İstanbul'un ünlü kebapçılarından Beyti Florya 5.500 liraya menüsünü sabitlerken diğer popüler mekanların fiyatları şöyle;
