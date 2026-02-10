Türkiye'de Yer Alan 3 Köyün Nüfusu Sadece Birer Kişiden Oluşuyor
Türkiye'de kırsal nüfus geçtiğimiz yıllara göre azaldı. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2025'te yüzde 93,6'ya yükselirken belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi. Bu hesaplarda 30 büyükşehir statü gereği dışarıda bırakıldı. TÜİK'in yayınladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları'na göre, ülkedeki 3 köyde, sadece kayıtlı birer kişi bulunduğu tespit edildi.
En kalabalık köy Adıyaman'da.
Türkiye'nin en yalnız ve küçük köyleri şunlar;
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Neden azalmış kırsal nüfus?! Ülkede emekli şehri olan iller var. Siz kırsala sanayi taşıyana kadar kırsal size gelecek. Gerçi %80'i geldi bile.
Güvenilir bir kurumda home ofis iş bulabilsem, direkt dağa yerleşeceğim. O kadar bıktım büyük şehirden.
sevan nişanyan türkiyede olsa geliştirir adam edebilirdi buraları