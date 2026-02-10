onedio
Türkiye'de Yer Alan 3 Köyün Nüfusu Sadece Birer Kişiden Oluşuyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.02.2026 - 20:11

Türkiye'de kırsal nüfus geçtiğimiz yıllara göre azaldı. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2025'te yüzde 93,6'ya yükselirken belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi. Bu hesaplarda 30 büyükşehir statü gereği dışarıda bırakıldı. TÜİK'in yayınladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları'na göre, ülkedeki 3 köyde, sadece kayıtlı birer kişi bulunduğu tespit edildi.

En kalabalık köy Adıyaman'da.

Merkeze bağlı İpekli köyü 6 bin 681 kişilik nüfusla en kalabalık köy olurken 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 70 olarak belirlendi. Üç adet köyün ise nüfusu sadece 1.

Türkiye'nin en yalnız ve küçük köyleri şunlar;

Bitlis’in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe 

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Tarlabaşı

Oğuzhan Kaya
Bozkurt

Neden azalmış kırsal nüfus?! Ülkede emekli şehri olan iller var. Siz kırsala sanayi taşıyana kadar kırsal size gelecek. Gerçi %80'i geldi bile.

Semih Kurnaz

Güvenilir bir kurumda home ofis iş bulabilsem, direkt dağa yerleşeceğim. O kadar bıktım büyük şehirden.

Kedi Oyuncağı

sevan nişanyan türkiyede olsa geliştirir adam edebilirdi buraları