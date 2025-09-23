onedio
İstanbul'da Sonbahar Şenliği Başlıyor! Şehrin En Büyük Oktoberfest’i 27-28 Eylül’de Life Park’ta!

İstanbul'da Sonbahar Şenliği Başlıyor! Şehrin En Büyük Oktoberfest'i 27-28 Eylül'de Life Park'ta!

23.09.2025 - 18:11

İstanbul'da yılın en coşkulu ve eğlence dolu festivali İstanbul Oktoberfest başlıyor. Şehrin en büyük Oktoberfest'i, Wonder Wheel Agency organizasyonu ve %100 Müzik sunumu ile 27-28 Eylül tarihlerinde yemyeşil atmosferi ile Life Park'ta kapılarını açıyor.

Tüm renklerin bir arada olduğu dev bir eğlence parkuru olan İstanbul Oktoberfest, iki gün boyunca oyun alanları, birbirinden çeşitli aktiviteler, stantlar, farklı lezzetler ve müzik dolu anlarla katılımcılarını ağırlayacak.

Festivalin Ritmi Hiç Düşmeyecek!

Türkiye'nin sevilen grupları Gripin, Adamlar, Yüksek Sadakat ve Dedublüman'ın yanı sıra, Can Gox ve son dönemin dikkat çeken isimlerinden Nova Norda da festival sahnesinde yer alacak isimlerden. Yakında açıklanacak sürpriz sanatçılarla birlikte, festivalin ritmi #yüzdeyüzmüzik sunumuyla iki gün boyunca hiç düşmeyecek.

Eğlence, Lezzet ve Keşiflerle Dolu Kusursuz Bir Hafta Sonu!

İstanbul Oktoberfest’te oyun alanları ve meydan oyunlarısayesinde katılımcılar, her adımda yeni bir deneyimin heyecanını yaşayacak. Fırından yeni çıkmış çıtır pretzeller, geleneksel Bavyera lezzetleri ve birbirinden özgün yemek stantları ile damakların şenleneceği etkinlikte ayrıca yerel markalarla dolu market alanında katılımcıların benzersiz ürünleri keşfetme şansı olacak. Daha fazla bilgi için @yuzdeyuzonline instagram hesabına göz atabilirsiniz.

Festivalin ışıkları, bayrakları ve coşkulu kalabalığı arasında, dostlarınızla geçireceğiniz bu keyifli anlar, yaz bitiminde size enerji depolayacak.

Bu deneyimin bir parçası olmak için;

Biletler: https://biletinial.com/tr-tr/muzik/yuzdeyuzmuzik-istanbul-oktoberfest-iki-bin-yirmi-bes

Instagram: https://www.instagram.com/istanbul.oktoberfest

Instagram: https://www.instagram.com/yuzdeyuzonline

