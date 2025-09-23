İstanbul'da Sonbahar Şenliği Başlıyor! Şehrin En Büyük Oktoberfest’i 27-28 Eylül’de Life Park’ta!
İstanbul'da yılın en coşkulu ve eğlence dolu festivali İstanbul Oktoberfest başlıyor. Şehrin en büyük Oktoberfest'i, Wonder Wheel Agency organizasyonu ve %100 Müzik sunumu ile 27-28 Eylül tarihlerinde yemyeşil atmosferi ile Life Park'ta kapılarını açıyor.
Festivalin Ritmi Hiç Düşmeyecek!
Eğlence, Lezzet ve Keşiflerle Dolu Kusursuz Bir Hafta Sonu!
