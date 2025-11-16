İstanbul’da Musluklardan Çamurlu Su Aktı: Sağlığa Zararlı mı?
İstanbul’da bazı evlerde dün musluklardan çamurlu su akmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, durumun geçici olduğu ve insan sağlığına zararlı olmadığı duyuruldu.
İstanbul’da evlerin musluklarından akan çamurlu su vatandaşları korkuttu.
