İstanbul’da Musluklardan Çamurlu Su Aktı: Sağlığa Zararlı mı?

İsmail Kahraman
16.11.2025 - 09:51

İstanbul’da bazı evlerde dün musluklardan çamurlu su akmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, durumun geçici olduğu ve insan sağlığına zararlı olmadığı duyuruldu.

İstanbul’da evlerin musluklarından akan çamurlu su vatandaşları korkuttu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlendiği ancak bu bulanıklığın insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı bildirildi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, 'Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır.' ifadelerine yer verildi.

