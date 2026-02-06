İstanbul'da Banka Soygunu! Kaçan Soyguncular Aranıyor

İstanbul'da banka soygunu gerçekleştirildi. Eminönü'nde bir bankaya kimliği belirsiz kişi tarafından soygun düzenlendi. Soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğreniledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.