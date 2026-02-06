onedio
İstanbul'da Banka Soygunu! Kaçan Soyguncular Aranıyor

İstanbul'da Banka Soygunu! Kaçan Soyguncular Aranıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.02.2026 - 19:34

İstanbul'da banka soygunu gerçekleştirildi. Eminönü'nde bir bankaya kimliği belirsiz kişi tarafından soygun düzenlendi. Soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğreniledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da banka soydunu.

İstanbul'da banka soydunu.

İstanbul'un Eminönü ilçesinde bir bankaya soygun düzenlendi. Kimliği belirsiz soyguncular yaklaşık 112 bin TL çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinden ilk görüntü:

