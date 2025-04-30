İstanbul'da 1 Mayıs Önlemi: Bazı Metro Durakları ve Yollar Kapatılacak

- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç taşınmaması,
- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu ve araç taşınması,
- Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,
- Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.
TURYOL-DENTUR HATLARI
1 Mayıs'ta kapanak olan TURYOL-DENTUR hatları şöyle:
- Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşınmaması,
- Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu taşınması,
- Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,
- Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.
- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren; Marmaray Sirkeci İstasyonunun çift taraflı olarak sefere kapatılması.
Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar
FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)
⦁ Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Kadir Has Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Abdülezelpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Unkapanı Köprüsü,
⦁ Galata Köprüsü,
⦁ Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan – Çatladıkapı ışıklar arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Fuat Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Dede Efendi Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar – Akdeniz Cadde kesişimi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ 16 Mart Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar.
⦁ Sahil Kennedy Caddesi,
⦁ Haliç Köprü,
⦁ D - 100,
⦁ Avrasya Tünel,
⦁ Namık Kemal Caddesi
⦁ 10. Yıl Caddesi,
⦁ Vatan Caddesi.
Beyoğlu ilçesi kapanacak yollar (05.00 - …)
⦁ Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli Ve Unkapanı Köprüsü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Şişhane Işıklar Kapama Noktası İle Taksim Divan Kavşağı Kapama Noktası Arası),
⦁ Turabi Baba Caddesi İle Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan İle Refik Saydam Caddesi Arası),
⦁ Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Turabi Baba Cadde Kesişimi İle İplikçi Varyant Arası),
⦁ Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak Kavşağından Trafiğe Kapatılacak Darülaceze Caddesi İstikametine Akım Verilmeyecek,
⦁ Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak İle Aylin Sokak Kesişimi Darülaceze Caddesi İstikameti Kapatılacak
⦁ Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi İle Irmak Caddesi Dolapdere İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Bp Benzinlik Önü İle Dolapdere Kavşak Arası)
⦁ Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kurtuluş Caddesi Kesişimi İle Tarlabaşı Bulvarı Arası)
⦁ Turabi Baba Caddesi İle Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan İle Refik Saydam Caddesi Arası)
⦁ Sazlı Dere Ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Dolapdere Kavşak İle Divan Kavşak Arası)
⦁ Mete Caddesi Taksim Akm İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Askerocağı Cadde Kesişimi Işıklar Kapama Noktası İle Akm Önü Kavşak Arası)
⦁ Bedri Karafakihoğlu Sok. Şehitler Tepesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Mete Kavşak Kapama Noktası İle Şehitler Tepesi Arası)
⦁ İnönü Caddesi Taksim Akm Ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akm Önü Kavşak İle Şehitler Tepesi Işıklar Kapama Noktası Arası)
⦁ Tak-I Zafer Caddesi Trafiğe Kapatılacaktır. (Akm Kavşak İle Kazancı Yokuşu Kapama Noktası Arası)
⦁ Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan Ve Cihangir İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kazancı Yokuşu Kapama Noktası İle Akarsu Yokuşu Başı Kapama Noktası Arası)
⦁ İstiklal Caddesi Ve İstiklal Caddesine Bağlanan Bütün Yollar Trafiğe Kapatılacaktır. (Taksim Meydan İle İlk Belediye Caddesi Kapama Noktası Arası)
⦁ Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Tepebaşı Işıklar Kesişimi İle Beyoğlu Belediyesi Arası)
⦁ İlk Belediye Caddesi Trafiğe Kapatılacaktır. (Meşrutiyet Caddesi Beyoğlu Belediye Önü Kapama Noktası İle İstiklal Caddesi Tünel Meydan Arası)
⦁ Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan Ve Unkapanı Köprü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İtibariyle)
⦁ Karaköy Kemraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İtibari İle)
⦁ Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe Ve Karaköy Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan Kapama Noktası İle Boğazkesen Caddesi Kapama Noktası Arası)
⦁ Necati Bey Caddesi Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İle Tophane Işıklar Arası)
⦁ Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Defterdar Yokuşu Girişi Kapama Noktası İle Yeni Çarşı Cadde Girişi Kapama Noktası)
⦁ Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Boğazkesen Cadde Kesişimi İle Sıraselviler Caddesi Arası)
⦁ Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Ve Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kadırgalar Caddesi Kapama Noktası İle Tophane Işıklar Kapama Noktası Arası)
⦁ Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak Trafiğe Kapatılacaktır. (Akyol Taksi Durağı Önü Bolahenk Sokak Kesişimi İle Cihangir Caddesi Arası)
Beyoğlu ilçesi alternatif güzergahlar
⦁ Donanma Caddesi
⦁ Fişekhane Deresi Caddesi
⦁ Dereboyu Caddesi
⦁ Bülent Demir Caddesi
⦁ Irmak Caddesi
⦁ Kurtuluş Deresi Caddesi
⦁ Piyalepaşa Bulvarı
⦁ Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi
⦁ Fatih Sultan Caddesi
⦁ Fatih Sultan Mimberi Caddesi
⦁ Alt Baruthane Caddesi
⦁ Üst Baruthane Caddesi
⦁ Kulaksız Caddesi
⦁ Okmeydanı Caddesi
⦁ Hasköy Caddesi
⦁ Kumbarhane Caddesi
⦁ İmrahor Caddesi
⦁ Asker Ocağı Caddesi
ŞİŞLİ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)
⦁ Cumhuriyet Cadde Şişli Ve Taksim Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Divan Otel Önü Kavşak İle Harbiye Askeri Müze Önü Kapama Noktası Arası)
⦁ Halaskargazi Caddesi Şişli Ve Taksim Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Harbiye Askeri Müze Önü Işıklar İle 19 Mayıs Cadde Kesişimi Arası)
⦁ Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Nişantaşı Kavşak Noktası İle Osman Bey Kavşak Arası)
⦁ Abide-İ Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçiti Çağlayan Adliye Önü Işıklar İtibariyle Trafiğe Kapatılacaktır.
⦁ Büyükdere Cadde Taksim Meydan Ve Şişli İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (19 Mayıs Cadde Kesişimi İle Mecidiyeköy Meydan Arası)
⦁ Büyükdere Caddesi Esentepe Varyant Altı İle Mecidiyeköy Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
⦁ Merkez Cadde Geçit Sok. Abide-İ Hürriyet Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kuştepe Köprü Altı İle Abidei Hürriyet Cadde Arası) 8. Darülaceze Caddesi Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
⦁ Abide-İ Hürriyet Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Hürriyet Tepe Işıklar İle Ergenekon Caddesi Arası)
⦁ İzzetpaşa Cadde Halaskargazi Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Abide-İ Hürriyet Cadde Kesişimi İle Halaskargazi Cadde Arası)
⦁ Ergenekon Caddesi Pangaltı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kurtuluş Cadde Kesişimi İle Halaskargazi Cadde Arası)
⦁ Dolapdere Caddesi Pangaltı Altı İstikameti Trafiğe Kapatılcaktır. (Poyraz Sokak Kesişimi İle Ergenekon Caddesi Arası)
⦁ Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Kesişimi İle Yay Meydanı Sokak Arası)
⦁ Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü İtibari İle)
⦁ Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim Dönüşü İtibari İle)
⦁ Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi İtibari İle)
⦁ İncirli Dede Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi İtibari İle)
⦁ Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Merydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Caddesi Tünel Girişi İtibari İle)
⦁ Duçi Sokak İle Huzur Sokak Sıracevizler Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Bomonti Kavşak Girişleri İtibari İle)
⦁ Esen Sokak İle Hasat Sokak Şişli Camii İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Çiftecevizler Caddesi Girişleri İtibari)
⦁ Darülaceze Caddesi Abidei Hürriyet Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Şişli Belediye Önü Kavşak İtibari İle)
⦁ Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan Gelişi Uzay Otomotiv İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Tünel İşletme Müdürlüğü Gerisi Odese Bulvarı Ayrımı İtibari İle)
⦁ Odese Bulvarı Piyale Paşa Uzay Otomotiv İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Fevzi Çakmak Caddesi Muradiye Camii Önü İtibari İle)
⦁ İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (İmrahor Kağıthane Ve Sütlüce Girişleri İtibari İle)
Şişli ilçesi alternatif güzergahlar
⦁ Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan İle Zincirlikuyu Arası
⦁ Mecidiyeköy Yolu Caddesi
⦁ Ortaklar Caddesi
⦁ Bahçeler Sokak
⦁ Bülent Tarcan Caddesi
⦁ Hakkı Yeten Caddesi
⦁ Vali Konağı Caddesi
⦁ Aytekin Kotil Caddesi
⦁ 19 Mayıs Caddesi
⦁ Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi İle Adil Baba Kavşak Arası
⦁ Maçka Caddesi
⦁ Teşvikiye Caddesi
⦁ Abdi İpekçi Caddesi
⦁ Mim Kemal Öke Caddesi
⦁ Taşkışla Caddesi
⦁ Kurtuluş Caddesi
⦁ Bozkurt Caddesi
⦁ Silahşör Caddesi
⦁ Avukat Caddesi
⦁ Çiftecevizler Caddesi
⦁ Darülaceze Caddesi
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