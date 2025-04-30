İstanbul'da 1 Mayıs Önlemi: Bazı Metro Durakları ve Yollar Kapatılacak

Taksim Meydanı yine işçilere yasaklandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri dolayısıyla bazı yolların kapatılacağını açıkladı. Ayrıca birçok metro durağı sefere kapatıldı, İDO ve şehir hatları seferleri de iptal edildi.

Bu kapsamda, 1 Mayıs 2025 saat 05.30’dan itibaren kapanacak olan metro istasyonları şöyle:

'- M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,

- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,

- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,

- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

- M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

- M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

- Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, CibaliEminönü arasında yolcu taşınması,

- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,

- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)

- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması.