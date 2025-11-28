onedio
İstanbul Bahçelievler'de Yıkım Sırasında Bir Binanın Duvarı Olmadığı Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
28.11.2025 - 10:46

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için yapılan yıkım çalışmasında ortaya çıkan manzara şoke etti. Kentsel dönüşüm kapsamındaki beş katlı bina yıkılınca yandaki 38 yıllık apartmanın duvarı olmadığı ve cephe olarak yıkılan binanın kullanıldığı ortaya çıktı. Banyo ve odalar açıkta kalırken önlem olarak açıkta kalan yerler muşambayla kapatıldı.

Duvarı olmadığı yıkılınca ortaya çıktı

Bahçelievler'deki binanın yanındaki apartmanın yıkılmasıyla 38 senelik binada banyo ve odaların komşu duvarının yıllarca kullanıldığı ortaya çıktı. Zabıta konu hakkında inceleme başlatırken yıkımı yapan firma, malzemenin temin edilmesi durumunda açıkta kalan cepheye duvar öreceğini bildirdi. Mahalle sakinleri ise sorumlunun binanın müteahhiti olduğunu savundu.

Ekipler binada inceleme başlattı

Bina sakini Yeter Çelik, “Duvarımızın olmadığını o zaman öğrendik. Bizim apartmanımızın müteahhidi suçlu, gelsin ödesin masrafı” dedi. Yıkımı yapan firma ise kendi kusurları olmadığını, bitişik binanın o cephede duvarı hiç örülmediğini belirterek, malzeme bina sakinlerince temin edilirse açık cepheye duvar öreceklerini bildirdi.

