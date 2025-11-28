İstanbul Bahçelievler'de Yıkım Sırasında Bir Binanın Duvarı Olmadığı Ortaya Çıktı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için yapılan yıkım çalışmasında ortaya çıkan manzara şoke etti. Kentsel dönüşüm kapsamındaki beş katlı bina yıkılınca yandaki 38 yıllık apartmanın duvarı olmadığı ve cephe olarak yıkılan binanın kullanıldığı ortaya çıktı. Banyo ve odalar açıkta kalırken önlem olarak açıkta kalan yerler muşambayla kapatıldı.
Duvarı olmadığı yıkılınca ortaya çıktı
Ekipler binada inceleme başlattı
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
