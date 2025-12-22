onedio
Oyuncu Alina Boz'un Eşi İşletmeci Umut Evirgen Gözaltına Alındı

Oyuncu Alina Boz'un Eşi İşletmeci Umut Evirgen Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2025 - 22:41 Son Güncelleme: 22.12.2025 - 22:52

Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanması sonrası gündeme oyuncu Alina Boz’un eşi işletmeci Umut Evirgen gözaltına alındı.

Kaynak: Birsen Altuntaş / X

Ünlülerin sıklıkla gittiği mekânların işletmecisi olarak bilinen Umut Evirgen gözaltına alındı.

Ünlülerin sıklıkla gittiği mekânların işletmecisi olarak bilinen Umut Evirgen gözaltına alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Umut Evirgen’in bu akşam eşi Alina Boz’un başrolünde yer aldığı “Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alındığı öğrenildi.

Umut Evirgen’in ismi, Mehmet Akif Ersoy’un da tutuklandığı uyuşturucu operasyonunda geçiyordu.

Limo Limpard

biz memleketin anasını bellerken siz magazine bakın diyorlar. sağolsun kahraman ve türevleri de son gaz devam.

Ata

Gözlerimle görmediğim için net bir şey diyemem ama bu heriften hep şüpheleniyordum zaten. Bakalım daha nerelere varacak bu iş...

ikigai

Gözaltına alınmayan kim kaldı acaba 🤔