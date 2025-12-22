Oyuncu Alina Boz'un Eşi İşletmeci Umut Evirgen Gözaltına Alındı
Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanması sonrası gündeme oyuncu Alina Boz’un eşi işletmeci Umut Evirgen gözaltına alındı.
Kaynak: Birsen Altuntaş / X
Ünlülerin sıklıkla gittiği mekânların işletmecisi olarak bilinen Umut Evirgen gözaltına alındı.
biz memleketin anasını bellerken siz magazine bakın diyorlar. sağolsun kahraman ve türevleri de son gaz devam.
Gözlerimle görmediğim için net bir şey diyemem ama bu heriften hep şüpheleniyordum zaten. Bakalım daha nerelere varacak bu iş...
Gözaltına alınmayan kim kaldı acaba 🤔