onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Umut Evirgen Kimdir? Alina Boz'un Eşi Umut Evirgen Neden Gözaltına Alındı?

Umut Evirgen Kimdir? Alina Boz'un Eşi Umut Evirgen Neden Gözaltına Alındı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.12.2025 - 22:56

Ünlü oyuncu Alina Boz'un eşi, birçok ünlünün de yakın dostu işletmeci Umut Evirgen, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından sahibi olduğu Kütüphane mekanıyla dikkat çekmişti. 

Umut Evirgen 22 Aralık Pazartesi akşamı gözaltına alındı. Peki Umut Evirgen kimdir? Kaç yaşında? Neden gözaltına alındı? İşte tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Umut Evirgen Kimdir?

Umut Evirgen Kimdir?

Yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 35 yaşında olan Umut Evirgen Lisans eğitimini New York’da Berkeley College’de İşletme alanında tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Bilgi Üniversitesi’nde sinema üzerine yüksek lisansını tamamlayan Umut Evirgen'in; Ben Bir Denizim, Kimya, Annesinin Kuzusu, İyi Yemek Öldürür filmlerinde imzası bulunuyor.

Bununla beraber Emirgan'daki ünlü eğlence mekanı La Boom, Teras Emirgan, suşi restoranı Next Door, Etiler'deki Kütüphane ve Pizza Emirgan da Umut Evirgen'e ait.

Umut Evirgen, ayrıca ESQUIRE dergisinin de genel yayın yönetmeni.

Umut Evirgen'in Özel Hayatı

Umut Evirgen'in Özel Hayatı

Magazinde sık sık adı anılan Umut Evirgen, uzun yıllardır ünlü kadın oyuncularla yaşadığı aşklarla gündeme oturuyor. 

Serenay Sarıkaya ve Tuba Büyüküstün gibi isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen, 2 Aralık 2023 yılından bu yana ünlü oyuncu Alina Boz'la evli.

Umut Evirgen Neden Gözaltına Alındı?

Umut Evirgen Neden Gözaltına Alındı?

Medya, ünlüler ve spikerlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

 22 Aralık Pazartesi, akşam saatlerinde gözaltına alınan Umut Evirgen, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gündeme gelen Etiler'deki 'Kütüphane' mekanıyla dikkat çekmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın