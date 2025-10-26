onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Instagram Yeni Özelliğini Duyurdu: Reels Geçmişi Artık Görünebilecek

Instagram Yeni Özelliğini Duyurdu: Reels Geçmişi Artık Görünebilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.10.2025 - 23:46

Hiç Instagram Reels’de gezinirken sayfayı yanlışlıkla yenileyip bir videoyu kaydetmeyi unuttuğunuz oldu mu? Ya da arkadaşlarınızla güldüğünüz bir videoyu paylaşmak isterken kaydetmeyi ihmal ettiğiniz için gösteremediğiniz bir an canınızı sıktı mı? Artık kullanıcılar, bir videoyu tekrar izlemek için onu kaydetmek zorunda kalmayacak.

Kaynak - Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"İzleme Geçmişi" başlığında izlediğiniz Reels videolarını görebileceksiniz.

"İzleme Geçmişi" başlığında izlediğiniz Reels videolarını görebileceksiniz.

Instagram CEO’su Adam Mosseri, platforma “izleme geçmişi” özelliğinin eklendiğini açıkladı. Bu yeni araç sayesinde kullanıcılar, son 30 gün içinde izledikleri tüm Reels videolarını geri dönüp görebilecek.

İzleme geçmişine ulaşmak için profilinize girip Ayarlar > Hareketlerin > İzleme geçmişi yolunu takip edebilirsiniz. Videoları en eskiden en yeniye veya içerik üreticisine göre sıralamak da mümkün.

İstemediğiniz videoları izleme geçmişinden kaldırabileceksiniz.

İstemediğiniz videoları izleme geçmişinden kaldırabileceksiniz.

İzlediğiniz videoları burada en yeniden en eskiye veya tam tersine sıralayabilir, haftalık, aylık ya da belirli bir tarih aralığına göre filtreleyebilir ve içerik üreticisine göre seçim yapabilirsiniz. Ayrıca izleme geçmişinizden istediğiniz Reels videosunu listeden kaldırmak da mümkün.

TikTok’ta ise izleme geçmişi 6 aya kadar geri gidiyor, bu da videoları yeniden bulmayı oldukça pratik hâle getiriyor. YouTube’da kullanıcılar eski Shorts videolarına göz atabiliyor; ancak bunlar platformdaki uzun videolarla birlikte izleme geçmişine ekleniyor. YouTube izleme geçmişine ulaşmak için profilinize girip “Geçmiş” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın