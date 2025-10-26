Instagram Yeni Özelliğini Duyurdu: Reels Geçmişi Artık Görünebilecek

İzlediğiniz videoları burada en yeniden en eskiye veya tam tersine sıralayabilir, haftalık, aylık ya da belirli bir tarih aralığına göre filtreleyebilir ve içerik üreticisine göre seçim yapabilirsiniz. Ayrıca izleme geçmişinizden istediğiniz Reels videosunu listeden kaldırmak da mümkün.

TikTok’ta ise izleme geçmişi 6 aya kadar geri gidiyor, bu da videoları yeniden bulmayı oldukça pratik hâle getiriyor. YouTube’da kullanıcılar eski Shorts videolarına göz atabiliyor; ancak bunlar platformdaki uzun videolarla birlikte izleme geçmişine ekleniyor. YouTube izleme geçmişine ulaşmak için profilinize girip “Geçmiş” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.