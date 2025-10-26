Instagram Yeni Özelliğini Duyurdu: Reels Geçmişi Artık Görünebilecek
Hiç Instagram Reels’de gezinirken sayfayı yanlışlıkla yenileyip bir videoyu kaydetmeyi unuttuğunuz oldu mu? Ya da arkadaşlarınızla güldüğünüz bir videoyu paylaşmak isterken kaydetmeyi ihmal ettiğiniz için gösteremediğiniz bir an canınızı sıktı mı? Artık kullanıcılar, bir videoyu tekrar izlemek için onu kaydetmek zorunda kalmayacak.
"İzleme Geçmişi" başlığında izlediğiniz Reels videolarını görebileceksiniz.
İstemediğiniz videoları izleme geçmişinden kaldırabileceksiniz.
