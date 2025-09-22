İnsanların Senin Evinde En Beğendiği Şeyi Söylüyoruz!
Kişiliğimizin en bariz yansıması olan evlerimiz başkalarına kendimiz hakkında sandığımızdan daha fazlasını söyler. Peki senin evinde insanlar en çok neyi beğeniyor? Gel, bu testle misafirlerinin gözünden evinin en öne çıkan yönünü neymiş görelim!
1. Arkadaşlarınla evinde film gecesi yapacağın zaman nasıl bir ortam hazırlarsın?
2. Evinde en çok neye önem verirsin?
3. Evinde yemek veya kahve servisi yaparken neye daha fazla özen gösterirsin?
4. Evindeki en dikkat çekici eşya sence ne?
5. Ev alışverişine çıktığında ilk ne tarafa gidersin?
6. Evinin atmosferini tek kelimeyle anlatacak olsan?
7. Evinde estetik ve fonksiyonellik arasında bir tercih yapman gerekse hangisini seçerdin?
8. Hangi aksesuar olmadan dekorasyon tam hissettirmez?
İnsanların evinde en çok beğendiği şey estetik!
İnsanların evinde en çok beğendiği şey rahatlık!
İnsanların evinde en çok beğendiği şey dekorasyon!
İnsanların evinde en çok beğendiği şey düzen!
