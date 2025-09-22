onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
İnsanların Senin Evinde En Beğendiği Şeyi Söylüyoruz!

etiket İnsanların Senin Evinde En Beğendiği Şeyi Söylüyoruz!

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
22.09.2025 - 11:03

Kişiliğimizin en bariz yansıması olan evlerimiz başkalarına kendimiz hakkında sandığımızdan daha fazlasını söyler. Peki senin evinde insanlar en çok neyi beğeniyor? Gel, bu testle misafirlerinin gözünden evinin en öne çıkan yönünü neymiş görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Arkadaşlarınla evinde film gecesi yapacağın zaman nasıl bir ortam hazırlarsın?

2. Evinde en çok neye önem verirsin?

3. Evinde yemek veya kahve servisi yaparken neye daha fazla özen gösterirsin?

4. Evindeki en dikkat çekici eşya sence ne?

5. Ev alışverişine çıktığında ilk ne tarafa gidersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evinin atmosferini tek kelimeyle anlatacak olsan?

7. Evinde estetik ve fonksiyonellik arasında bir tercih yapman gerekse hangisini seçerdin?

8. Hangi aksesuar olmadan dekorasyon tam hissettirmez?

İnsanların evinde en çok beğendiği şey estetik!

Senin evin resmen bir dekorasyon dergisinden fırlamış gibi! Misafirlerin daha kapıdan girer girmez evine çekiliyor. Renkler, mobilyalar, aksesuarlar… Her şey uyum içinde ve göze hitap ediyor. Arkadaşlarının evinden ilham alıp gizliden gizliye “Acaba ben de böyle bir köşe yapsam mı?” diye düşündüklerine eminiz!

İnsanların evinde en çok beğendiği şey rahatlık!

Senin evin misafirler için tam anlamıyla bir konfor alanı! Yumuşacık battaniyeler, oturdukça içine gömülen koltuklar ve kahkahalarla dolu sohbetler… Senin evinde rahatlık o kadar ön planda ki misafirlerin burada saatlerce kalmak istiyor ama ayrılmayı reddediyor. Misafirinin çok olmasına şaşmamalı!

İnsanların evinde en çok beğendiği şey dekorasyon!

Senin evinde küçük detaylar büyük fark yaratıyor! İlginç objeler, özenle seçilmiş tablolar, dekoratif köşeler… Misafirlerin her baktığında yeni bir şey fark ediyor ve her köşede evinin karakterine çekiliyorlar. Çünkü sen evini bir yaşam alanından öte, kendi tarzını yansıtan bir alan haline getirmişsin.

İnsanların evinde en çok beğendiği şey düzen!

Senin evin düzenin kitabını yazacak kadar kusursuz! Her şeyin bir yeri var ve asla karmaşa yok. Misafirlerin evinde dolaşırken içten içe “Keşke benim evim de böyle toplu olsa” diye düşünüyor. Senin için estetikten bile önce düzen geliyor, bu da evinde misafirlerin için huzur veren bir enerji yaratıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın