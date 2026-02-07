İndirim Günleri Başlıyor! 7 - 13 Şubat Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
7 - 13 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 152 TL
Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 155 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
Tazenin Yıldızları
12 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
HI-LEVEL 65" Frameless UHD QLED WebOS Tv 23.999 TL
SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 12.999 TL
Akel Katmer ve Gözleme Sacı 1.399 TL
Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL
Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL
Paşabahçe Invation Oval Tabak 79,50 TL
Lav Desenli Rimli Meşrubat Bardağı 69,50 TL
Canlı Çiçek Orkide 599 TL
Pamuklu Çift Taraflı Dokuma Kilim 80x150 cm 189 TL
Oyuncak Kesilebilir Meyveli Devirdaimli Mutfak Lavabosu 649 TL
13 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
TCL 65" Ultra HD Google Tv 32.990 TL
Chef's Çelik Sahan Seti 1.150 TL
Kütahya Porselen 18 Parça Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 1.350 TL
Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 99 TL
Çiçek Bloklar 249 TL
ŞOK 7 - 10 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Çek Bırak Spor Araba 100 TL
Bubble Supersoft Halı 799 TL
JWIN Çekiç Aksiyonlu Kapaklı 88 Tuşlu Piyano 15.990 TL
Samsung Galaxy A17 10.299 TL
