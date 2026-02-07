onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 7 - 13 Şubat Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
07.02.2026 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

7 - 13 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 152 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 152 TL

  • Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 gr 165 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 165 TL

  • Peynes SÜzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 159 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 265 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 229,50 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 65 TL

  • Piliç Salam 850 gr 79,50 TL

  • Piliç Döner 500 gr 109 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası 350 gr 65 TL

  • Nissin Noodle Yakisoba Japon Sos 83 gr 18 TL

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 155 TL

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 155 TL

  • Bingo Toz Deterjan 10 Kg 419 TL

  • Miss Bulaşık Deterjanı 1 Litre 52,50 TL

  • Miss Arap Sabunu 1 Litre 52,50 TL

  • Cif Banyo / Mutfak Krem Temizleyici 750 ml 74 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 55,50 TL

  • Calgon Kireç Önleyici 250 ml 120 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 75 TL

  • Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 99 TL

  • Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 139 TL

  • Fax Sıvı Sabun 3 Litre 89 TL

  • Clear Men Şampuan Çeşitleri 350 ml 149 TL

  • Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 115 TL

  • Emation / Fa / Blade Roll-on Çeşitleri 50 ml 75 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 450 gr 279 TL

  • Torku / Yörsan %0,5 Yağlı Süt 4x1 Litre 119,50 TL 

  • Papia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 105 TL

  • Torku Fındık Kremalı Çıtır Gofret 79,50 TL
12 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

HI-LEVEL 65" Frameless UHD QLED WebOS Tv 23.999 TL

HI-LEVEL 65" Frameless UHD QLED WebOS Tv 23.999 TL

  • Toshiba 50' 4K Ultra HD VIDAA Tv 16.999 TL

  • Onvo Hareketli Akıllı Led Ekran 29.999 TL

  • Onvo 55' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 17.999 TL

  • Piranha Kablosuz Etiket Yazıcı 999 TL

  • Piranha Kablosuz Şarjlı Bluetooth Hoparlör 499 TL

  • Piranha Akım Korumalı Uzatma Kablosu 5'li 329 TL

  • Osram Led Ampul 8,5W 55 TL

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 12.999 TL

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 12.999 TL
Akel Katmer ve Gözleme Sacı 1.399 TL

Akel Katmer ve Gözleme Sacı 1.399 TL

  • Kiwi Mini Waffle Makinesi 499 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 1.499 TL

  • Aprilla Saç Düzleştirici 459 TL

  • Pierre Cardin Saç Sakal Kesme Makinesi 999 TL

  • Singer M1605 Dikiş Makinesi 4.999 TL

  • Sinbo Türk Kahve Makinesi 299 TL

  • Kiwi Cam Su Isıtıcı 699 TL

  • Sinbo Kahve Baharat Öğütme Makinesi 649 TL

  • Homend Royaltea Elegant Çay Makinesi 2.699 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

  • APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

  • Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL

  • Volta VB2 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.990 TL

  • Volta VB4 Elektrikli Bisiklet 21.990 TL

Paşabahçe Invation Oval Tabak 79,50 TL

Paşabahçe Invation Oval Tabak 79,50 TL

  • Paşabahçe Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 199 TL

  • Paşabahçe Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 129 TL

  • Paşabahçe Kayık Tabak 2'li 79,50 TL

  • Paşabahçe Elysia Tatlı Tabağı 2'li 149 TL

  • Paşabahçe Plus Cam Kapaklı Saklama Kabı 99,50 TL

  • Paşabahçe Scala Meşrubat Bardağı 6'lı 159 TL

  • Paşabahçe Scala Su Bardağı 6'lı 149 TL

  • Aynalı Sunum Tepsisi 109 TL

  • Aynalı Peçetelik 99,50 TL

  • Saklama Kabı 29,50 TL

  • Saklama Kabı 3'lü 74,50 TL

  • Mantı Kalıbı 69,50 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 3'lü 109 TL

  • Figürlü Yumurtalık 4'lü 39,50 TL

  • Tuzluk Seti 2'li 59,50 TL

  • Kristal Sunumluk 6'lı 54,50 TL

  • Havlu Askısı 29,50 TL

  • Düzenleyici Raf 149 TL

  • Raf Altı Sepet 149 TL

  • Bulaşıklık 99,50 TL

  • Süzgeç ve Kase Seti 2'li 89,50 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 79,50 TL

  • Kapaklı Kase 89,50 TL

  • Yumurta Saklama Organizeri 129 TL

Sevilen ev yaşam ürünlerinde öne çıkan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Lav Desenli Rimli Meşrubat Bardağı 69,50 TL

Lav Desenli Rimli Meşrubat Bardağı 69,50 TL

  • Lav Kulplu Bardak 59,50 TL

  • Lav Round Saklama Kabı 59,50 TL

  • Lav Desenli Saklama Kabı 49,50 TL

  • Çelik Termos Bardak 389 TL

  • Çelik Termos 449 TL

  • Askılı Çelik Çocuk Termosu 529 TL

  • Opal Yemek Tabağı 59,50 TL

  • Opla Pasta Tabağı 59,50 TL

  • Opal Çorba Kasesi 59,50 TL

  • Porselen Sufle Kase Seti 3'lü 99,50 TL

  • Keramika Seramik Fincan Seti 2'li 179 TL

  • 3 Katlı Sepet Organizer 699 TL

  • Fiyonk Tepsi 29,50 TL

  • Plastik Piknik Seti 69,50 TL

  • Ahşap Saplı Kristal Sosluk Seti 99,50 TL

  • Pipetli Lüsterli Borosilikat Mug 229 TL

  • Saklama Kabı 650 ml 15 TL

  • Saklama Kabı 1300 ml 22,50 TL

  • Saklama Kabı 1900 ml 29,50 TL

  • Silikon Uçlu Çelik Maşa 99,50 TL

  • Silikon Spatula 99,50 TL

Canlı Çiçek Orkide 599 TL

Canlı Çiçek Orkide 599 TL

  • Midi Boy Saç Tokaları 3'lü 99 TL

  • 4 Katlı Ayakkabı Rafı 349 TL

  • Silikon Figürlü Anahtarlık 29,50 TL

  • Asılabilir Dolap İçi Düzenleyici 29,50 TL

  • Tüy Toplama Rulosu 3'lü 79,50 TL

  • Çöp Kovası 149 TL

  • Desenli Çöp Kovası 69,50 TL

  • Cam Küllük 39,50 TL

Pamuklu Çift Taraflı Dokuma Kilim 80x150 cm 189 TL

Pamuklu Çift Taraflı Dokuma Kilim 80x150 cm 189 TL

  • Soft Klozet Takımı 349 TL

  • Çift Taraflı Dokuma Kilim 120x180 cm 299 TL

  • Kadın Fitlli Pijama Takımı 449 TL

  • Silk&Blue Kadın Dantelli Bralet 89,50 TL

  • Kurulama Bezi 3'lü 45 TL

  • Pierre Cardin Ortopedik Visco Yastık 499 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 160x220 cm 169 TL

  • Termal Yemek Taşıma Çantası 229 TL

  • Peluş Makyaj / Kalem Çantası 129 TL

Oyuncak Kesilebilir Meyveli Devirdaimli Mutfak Lavabosu 649 TL

Oyuncak Kesilebilir Meyveli Devirdaimli Mutfak Lavabosu 649 TL

  • Tekli Arabalar 129 TL

  • Çekçekli Tamir Seti 339 TL

13 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

TCL 65" Ultra HD Google Tv 32.990 TL

TCL 65" Ultra HD Google Tv 32.990 TL

  • TCL 43' Full HD QLED Android Tv 13.490 TL

  • Samsung A16 Cep Telefonu 9.350 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.490 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.590 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL

  • Fakir Silvino El Blenderı 790 TL

  • Fakir Spinmix Doğrayıcı 1.190 TL

  • Rexon Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 649 TL

  • Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 329 TL

  • Polosmart Şarjlı Kaş Düzeltici 450 TL

  • Polosmart Şarjlı El Ayak Bakım Seti 290 TL

  • Polosmart Diş Fırçası Çeşitleri 690 TL

  • Polosmart Led Işıklı Ayna 175 TL

  • Polosmart Led Işıklı Cımbız 99 TL

  • Polosmart Yüz Masaj Cihazı 699 TL

  • Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 590 TL

Chef's Çelik Sahan Seti 1.150 TL

Chef's Çelik Sahan Seti 1.150 TL

  • Chef's Çelik Derin Tencere 569 TL

  • Chef's Çelik Karnıyarık Tencere 719 TL

  • Çok Amaçlı Kamp Bıçağı 599 TL

  • Çok Amaçlı Kamp Aleti 829 TL

  • Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 529 TL

  • Tek Fiyat Banyo Ekipmanları 75 TL

  • Siyah Kancalı Askı Raylı Sepet 179 TL

  • Kase Seti 3'lü 159 TL

  • Okyanus Tek Fiyat Plastik Çeşitleri 39 TL

  • Yumuşak Tabanlı Saklama Kabı Seti 3'lü 79 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Organizer Set 4'lü 119 TL

  • Desenli Kapaklı Saklama Kutusu 75 TL

  • Okyanus Banyo Seti 149 TL

  • Okyanus Yoğurt Süzme Kabı 229 TL

  • Desenli Kahve Bardağı 500 ml 20 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 119 TL

  • Kapaklı Silikon Buzluk 39 TL

En çok tercih edilen pişirme ürünlerinde %50'ye varan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kütahya Porselen 18 Parça Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 1.350 TL

Kütahya Porselen 18 Parça Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 1.350 TL

  • Hosse Kalp Şekilli Döküm Tencere 1.490 TL

  • Rakle Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 99 TL

  • Benante Bambu Kapaklı Desenli Kupa 189 TL

  • Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 65 TL

  • Benante Desenli Rimli Kahve Fincan Seti 279 TL

  • Benante Cam Kesme Tablası 109 TL

  • Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 199 TL

  • Pirge Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti / Pasta Bıçağı 159 TL

  • Paşabahçe Kahve Yanı Su Bardağı 4'lü 249 TL

  • Paşabahçe Echo Su Bardağı 3'lü 79 TL

  • Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 3'lü 89 TL

  • Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 175 TL

  • Desenli Rimli Tepsi 99 TL

  • Rendeli Narenciye Sıkacağı 119 TL

  • Okyanus Silikon Set 3'lü 149 TL

  • Pasta / Kek Borcam Taşıma Kabı 149 TL

Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 99 TL

Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 99 TL

  • Ören Bayan Caipo Yumak 3'lü 119 TL

  • Mini Amugurumi Anahtarlık Kiti 59 TL

  • Punch Nakış Seti 245 TL

  • Küçük Kanaviçe Kiti 99 TL

  • Keçe Arkadaş Kiti 39 TL

  • Amigurumi Softie Kiti 139 TL

  • Suda Eriyen Tela 3'lü 39 TL

  • Casilli Kadın Termal Tayt 209 TL

  • Erkek Eşofman Altı 239 TL

  • Fileli Dikişsiz Büstiyer 129 TL

  • Fermuarlı Büstiyer 139 TL

  • Penti Opak Külotlu Çorap 139 TL

  • Kadın Havlu Çorap 45 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 125 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 159 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 79 TL

  • Kapı Altı Rüzgar Önleyici 45 TL

  • Kadın Soket Çorap 3'lü 79 TL

  • Erkek Soket Çorap 3'lü 79 TL

  • Ev İçi Örme Patik 69 TL

  • Taşlı Zikirmatik 55 TL

  • Tesbih - Taşlı Zikirmatik Set 89 TL

  • Cam Boncuklu Tesbih 55 TL

  • Kutulu Tesbih 35 TL

  • İncili Tesbih Seccade Set 169 TL

  • Kadife Seccade 189 TL

  • Desenli Seccade 99 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 49 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 65 TL

  • Yazma 89 TL

  • Flamlı Eşarp 85 TL

Çiçek Bloklar 249 TL

Çiçek Bloklar 249 TL

  • Ahşap Langırt Oyunu 799 TL

  • Desenli Kalem Kutu 109 TL 

  • Yükselen Zeka Panobig Dev Çizgiler Kitabım 299 TL

  • Çekçekli Market Arabası 289 TL

  • Tekli Oyun Hamuru 25 TL

ŞOK 7 - 10 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Çek Bırak Spor Araba 100 TL

Çek Bırak Spor Araba 100 TL

  • Sevimli Popit 149 TL 

  • Metal Renk Değiştiren Araçlar 75 TL 

  • Soft Blast Nişancı Beta 299 TL 

  • Balık Tutma Seti 100 TL

  • Yazar Kasa 299 TL 

  • Oyuncak Fileli Puset 169 TL 

  • Pilsan Double Blocks İş Makinesi Serisi 249 TL 

  • Oyun Hamuru 10'lu 149 TL 

  • Chef Tepsi Hamburger Seti 169 TL 

  • Melisa'nın Arabası 199 TL 

  • Cry Babies Magic Tears Bebek 499 TL 

  • Masha and the Bear Figür 499 TL 

  • Düğmeli Top 100 TL 

  • Sürpriz Rugby Topu 75 TL 

  • 3'lü Pelüş Top 179 TL 

  • Büyük Yarış Arabası 179 TL 

  • Batman Spor Motosiklet 169 TL 

  • Batman Figür 379 TL

  • Toys Direksiyon 149 TL

  • Fun Fun Puzzle 249 TL

50 TL ve üzeri indirimlerde;

  • Tchibo Gold Selection Çözünebilir Kahve Ekonomik Paket 190 TL

  • 100'lü Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri 60 TL 

  • 325 gram Anavarza Bal Akıllı Kapak 199 TL 

  • 170 gram Ülker Albeni Kurabiyem 59 TL 

  • 350 ml Dove Yoğun Onarıcı Şampuan 99 TL

Bubble Supersoft Halı 799 TL

Bubble Supersoft Halı 799 TL

  • Dinarsu Tek Kişilik Lastikli Alez 249 TL 

  • Dinarsu Çift Kişilik Lastikli Alez 299 TL 

  • Visco Dolgulu Yastık 249 TL

  • Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 199 TL 

  • Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 249 TL

  • Sarar Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 229 TL 

  • Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 249 TL 

  • Bambu Kapaklı Küçük Boy Kutu 279 TL 

  • Bambu Kapaklı Orta Boy Kutu 299 TL 

  • Bambu Kapaklı Büyük Boy Kutu 349 TL 

  • Banyo Matı 79,95 TL 

  • Kadın / Erkek Kaydırmaz Terlik 100 TL

Ev tekstilinde yer alan %50'ye varan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

JWIN Çekiç Aksiyonlu Kapaklı 88 Tuşlu Piyano 15.990 TL

JWIN Çekiç Aksiyonlu Kapaklı 88 Tuşlu Piyano 15.990 TL

  • Dijital Bateri Seti 11.490 TL

  • Tuş Hassasiyetli 61 Tuşlu Org 3.190 TL

Samsung Galaxy A17 10.299 TL

Samsung Galaxy A17 10.299 TL

  • Mi Watch 2 Akıllı Saat 8.999 TL

  • Lenovo S2 Akıllı Saat 899 TL

  • Apple 20W USB-C Güç Adaptörü 799 TL

  • Tefal X-Force Flex Dik Süpürge 13.499 TL

