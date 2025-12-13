İndirim Günleri Başlıyor! 13 - 19 Aralık Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
13 - 19 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 449,50 TL
Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 175 TL
Sleepy Hijyenik Pedlerde %50 İndirim
10 TL ve üzeri alışverişinizde;
Tazenin Yıldızları
A101 18 Aralık 2025 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 65" 4K UHD VIDAA Tv 24.999 TL
REGAL Cam Ankastre Set 3'lü 16.999 TL
Philips 4440 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi 17.599 TL
JWIN 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Piyano 21.999 TL
Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
Paşabahçe Heybeli Çay Bardağı 6'lı 139 TL
Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti 10.999 TL
Nehir Yemek Kaşığı/ Çatalı 50 TL
Toka Çeşitleri 69,50 TL
Yeni Yıl Çikolata Çeşitleri
19 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 23.990 TL
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.750 TL
Natura Love Carusel Müzik Kutusu 299 TL
Robo Combat İkili Set 1.750 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 26 cm 1.490 TL
North Pacific Büyük Boy ABS Valiz 765 TL
ŞOK 13 - 16 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.290 TL
Lisanslı Manyetik Tablet Yazı Tahtası 119 TL
