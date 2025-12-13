onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 13 - 19 Aralık Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 13 - 19 Aralık Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.12.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

13 - 19 Aralık 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 449,50 TL

onedio.com

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 135 TL

  • Yeğenler / Nimet Buğday Unu 5 Kg 103,50 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 25 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 139,90 TL

  • Irmak / Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Nar Toz Şeker 1 Kg 47,50 TL

  • Torku Sütlü Çikolata 60 gr 34,50 TL

  • Ülker Çubuk Kraker 80 gr 7,50 TL

  • Omo Express Sıvı Deterjan 1480 ml 199,90 TL

  • Bingo Toz Deterjan 10 Kg 389 TL

  • ABC Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 125 TL

  • Miss Arap Sabunu 1 Litre 52,50 TL

  • Bebelac Bebek Maması Biberon 400 gr 280 TL

  • Bingo Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 185 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 175 TL

onedio.com

  • Yörsan / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Pınar Beyaz Sürülebilir Taze Peynir 180 gr 59,50 TL

  • Pınar Labne 180 gr 57,50 TL

  • Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 219 TL

  • İçim Kaşar Peyniri 500 gr 169 TL

  • Sütaş Kaşar Peyniri 500 gr 175 TL

  • Yörükoğlu Kaşar Peyniri 500 gr 169 TL

  • Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gr 87,50 TL

  • Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 57,50 TL

  • Piliç Döner 200 gr 69 TL

  • Nimet Dondurulmuş Rulo Börek 59,50 TL

  • Seyidoğlu Tahin 1 Kg 189 TL

  • Seyidoğlu Pekmez 1300 gr 209 TL

Sleepy Hijyenik Pedlerde %50 İndirim

onedio.com

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

onedio.com

  • Papia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 99,50 TL 

  • Bingo Bulaşık Deterjanı 1,5 Litre 90 TL 

  • Luppo Sandviç Kek 24x25 gr 160 TL

Tazenin Yıldızları

onedio.com

onedio.com

A101 18 Aralık 2025 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 65" 4K UHD VIDAA Tv 24.999 TL

onedio.com

  • Onvo 55' Frameless 4K UHD QLED Google Tv 16.999 TL

  • Toshiba 50' 4K VIDAA Tv 15.999 TL

REGAL Cam Ankastre Set 3'lü 16.999 TL

onedio.com

  • Flavel Çamaşır Makinesi 13.999 TL

  • Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 12.499 TL

Philips 4440 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi 17.599 TL

onedio.com

  • Pierre Cardin Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL

  • Kiwi Türk Kahve Makinesi 999 TL

  • Pierre Cardin Saç Düzleştirci 849 TL

  • Kiwi Cam Temizleme Robotu 3.799 TL

  • Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 1.699 TL

  • Fakir Press Pulp Narenciye Sıkacağı 999 TL

  • English Home Airfryer 1.999 TL

  • Kiwi El Blender Seti 949 TL

  • Kiwi Kablosuz Şarjlı Doğrayıcı 899 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

JWIN 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Piyano 21.999 TL

onedio.com

  • JWIN Tam Boy Keman 2.499 TL

  • Oyuncak Pilli Gitar 269 TL

  • Oyuncak Bloklar 38 Parça 169 TL

  • Oyuncak Şatolu Mutfak Seti 549 TL

İndirimli oyuncaklara buradan göz atmayı unutmayın.

Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

onedio.com

  • Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

  • ReVolt RS6 125CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

Paşabahçe Heybeli Çay Bardağı 6'lı 139 TL

onedio.com

  • Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 129 TL

  • Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam 179 TL

  • Aurora Çay Tabağı 6'lı 199 TL

  • Echo Kase 4'lü 119 TL

  • Luna Sürahi 149 TL

Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti 10.999 TL

onedio.com

  • Thull Gaming Klavye 349 TL

  • Thull Gaming Hoparlör 599 TL

  • Thull Gaming Mouse 249 TL

Nehir Yemek Kaşığı/ Çatalı 50 TL

onedio.com

  • Nehir Servis Gereçleri 145 TL

  • Hascevher Tencere Seti 6 Parça 999 TL

  • Melamin Tepsi 129 TL

  • Cam Çerezlik 24,50 TL

  • Pasta Tabağı 6'lı 279 TL

  • Kristal Baharatlık Seti 6'lı 149 TL

  • Çöp Kovası 59,50 TL

  • 7 Parça Saklama Kabı 135 TL

onedio.com

onedio.com

onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Toka Çeşitleri 69,50 TL

onedio.com

  • Büyük Makyaj Organizeri 169 TL

  • 5 Çekmeceli Organizer 299 TL

  • Cam Kap Taşıma Çantası 299 TL

  • Tüy Toplama Rulosu 3'lü 79,50 TL

  • Ahşap Görünümlü Askı 3'lü 39,50 TL

  • Çekmeceli Mini Organizer 69,50 TL

  • Çekmeceli Takı Organizeri 449 TL

  • Büyük Kozmetik Organizeri 589 TL

  • Klozet Fırçası 99,50 TL

  • Pedallı Çöp Kovası 99,50 TL

  • Kadın Çanta 419 TL

  • Kadın Suni Deri Kemer 2'li 139 TL

  • Tiran Bilek Askılı Kadın Cüzdan 249 TL

  • Erkek %100 Deri Kemer 199 TL

  • %100 Deri Kevin Erkek Klasik Cüzdan 429 TL

  • English Home Çift Kişilik Yorgan 499 TL

  • English Home Tek Kişilik Yorgan 399 TL

  • English Home Yastık 129 TL

  • Çift Kişilik Alez 149 TL

  • Tek Kişilik Alez 99,50 TL

onedio.com

Yeni Yıl Çikolata Çeşitleri

onedio.com

onedio.com

onedio.com

19 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 23.990 TL

onedio.com

  • Senna 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 23.990 TL

  • Senna 43' Frameless Full HD QLED Google Tv 9.990 TL

  • Heifer Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 3.990 TL

  • Polosmart Fs107 Soundbar 699 TL

  • Prolone Rgb Işıklı Speaker 1.290 TL

  • Nature Love Mantar Masa Lambası 349 TL

  • Nature Love Mantar Masa Lamba Abajur 499 TL

  • Nature Love Led Işıklı Perde 399 TL

  • Nature Love Led Şerit 100'lü 175 TL

  • EQ Deco Cam Dekor Aydınlatma 399 TL

  • Buzlu Cam Dekoratif Gaz Lambası 299 TL

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.750 TL

onedio.com

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL

  • Heifer Airshape Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.750 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.990 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.990 TL

  • Nordica Tüy Toplama Cihazı 350 TL

  • Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 7.999 TL

  • Şarjlı Su Pompası 199 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.750 TL

  • Fakir Lucky Dik Durabilen Süpürge 2.190 TL

Natura Love Carusel Müzik Kutusu 299 TL

onedio.com

  • Decolove Metal Saksıllı Kokina Çiçeği 99 TL

  • Forever Müzikli Işıklı Kar Küresi 279 TL

  • Forever Işıklı Kar Küresi 4 cm 99 TL

  • Işıklı Kar Küresi 6,5 cm 159 TL

  • Işıklı Kar Küresi 8,5 cm 199 TL

  • Natura Love 20 Ledli Dekoratif Koni 359 TL

  • Natura Love Porselen Led Işıklı Fener 359 TL

  • Natura Love Sallanan At Biblo 229 TL

  • Natura Love Ledli Katlanabilir Metal Aksesuar 499 TL

  • Natura Love Kurşun Asker Biblo 249 TL

  • Natura Love Dekoratif Metal Dönme Dolap 279 TL

  • Natura Love Seramik Simli Işıklı Yıldız Ev 259 TL

  • Natura Love Seramik Işıklı Ev 249 TL

  • Natura Love 3 Katlı Simli Seramik Işıklı Ev 269 TL

  • Natura Love Ledli Dekoratif Ev Seti 3'lü 389 TL

  • Natura Love Gold Çizgili Ev 329 TL

  • Natura Love Gold Fiyonklu Ev 149 TL

  • Natura Love Gold Ağaçlı Ev 199 TL

  • Natura Love Çam Ağaçlı Işıklı Seramik Ev 349 TL

  • Natura Love Dekoratif Ledli Mum 79 TL

  • Forever Kokina Çiçeği 99 TL

  • Dal Kokina Çiçeği 79 TL

  • Natura Love Temalı Cam Mum 299 TL

  • Natura Love Isı Sensörlü Mum 279 TL

  • Natura Love Kurdela Desenli Cam Mum 169 TL

  • Kar Spreyi 150 ml 59 TL

  • Natura Love Kozalak Mum 69 TL

  • Natura Love Ağaç Mum 79 TL

  • Natura Love Büyük Ağaç Mum 119 TL

  • Dekoratif Skulent 59 TL

  • Frannita Vazo Set 100 ml 99 TL

İndirimli yılbaşı ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Robo Combat İkili Set 1.750 TL

onedio.com

  • Squishmallows 449 TL

  • Özel Seri Hot Wheels Arabalar 179 TL

Tefal Karnıyarık Tencere 26 cm 1.490 TL

onedio.com

  • Tefal Sahan 22 cm 829 TL

  • Benante Örme Hasır Sepet 299 TL

  • Benante Boncuk Kulplu Hasır Tepsi 249 TL

  • Benante Kiraz Motifli Kupa 189 TL

  • Benante 7 Parça Çerezlik Seti 279 TL

  • Benante Gold Çatal Kaşık Servis Seti 169 TL

  • Çelik Saplı Bambu Servis Gereçleri 59 TL

  • Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 89 TL

  • Rooc Bıçak Seti 3'lü 219 TL

  • Soyacak Seti 3'lü 45 TL

  • Nature Love Akasya Peynir Sunum Tablası 349 TL

  • Nature Love Temalı Bambu Kürdan Çeşitleri 69 TL

  • Temalı Karton Pipet Çeşitleri 50'li 25 TL

  • Standlı Baharatlık Seti 4'lü 399 TL

  • Decolove Cam Vazo Seti 3'lü 249 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 149 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Kupa 3'lü 139 TL

  • Glass in love Cam Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL

  • Pedallı Temizlik Seti 249 TL

  • Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL

  • Sabunluk - Fırçalık - Pamukluk Seti 239 TL

  • Rakle Desenli Cam Meşrubat Bardağı 57 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz 585 cc 89 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz 600 cc 99 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz 1050 cc 119 TL

North Pacific Büyük Boy ABS Valiz 765 TL

onedio.com

  • North Pacific Orta Boy ABS Valiz 675 TL

  • North Pacific Küçük Boy ABS Valiz 575 TL

  • Kaşmir Halı Coco Paspas 139 TL

  • Mutfak Havlusu Seti 2'li 109 TL

  • Baskılı Kumaş Çanta 149 TL

  • Runner 129 TL

  • Kabin Boy Valiz Kılıfı 139 TL

  • Orta Boy Valiz Kılıfı 159 TL

  • Büyük Boy Valiz Kılıfı 179 TL

  • Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Takımı 379 TL

  • Kadın Punch Nakışlı Terlik 179 TL

  • Kapaklı Eldiven 119 TL

  • Erkek Gondol Terlik 109 TL

  • Kadın Çift Ponponlu Bere 119 TL

  • Erkek Bere 99 TL

  • Kadın Bere - Boyunluk Seti 2'li 199 TL

  • Kız Çocuk Hareketli Pelüş Başlık 199 TL

  • Erkek Çocuk Hareketli Pelüş Başlık 249 TL

  • Natura Love Figürlü Sıcak Su Torbası 239 TL

  • Natura Love Uzun Pelüş Sıcak Su Torbası 219 TL

  • Natura Love Sıcak Su Torbası Kemeri 299 TL

  • Lionesse Aç - Kapa Saç Fırçası 89 TL

  • Lionesse 3D Saç Fırçası 59 TL

İndirimli valizlere buradan göz atabilirsiniz.

ŞOK 13 - 16 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.290 TL

onedio.com

  • 5 litre Fakir Oto Cam Suyu 94,95 TL 

  • 3 litre Fakir Radyatör Antifrizi 149,90 TL 

  • Power Tuning Kompresör 649 TL 

  • Power Tuning Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 229 TL 

  • Aprilla Şarjlı Oto Süpürge 499 TL 

  • Fosforlu Otopark Numaratör 39,95 TL 

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 100 TL 

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 50 TL 

  • 5'li Araç İçi Temizleme Fırçası Set 100 TL 

  • Çok Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 119 TL 

  • Vantuz Telefon Tutucu 149 TL

  • Araç İçi Büyük Temizleme Fırçası 75 TL

  • Teleskop Dikiz Ayna Sileceği 100 TL

  • Dikiz Ayna Yağmur Kaydırıcı Film 34,95 TL 

  • Vantuz Telefon Tutucu 169 TL 

  • AutoKit Döşeme ve Koltuk Temizleyici Islak Havlu 100 TL

  • AutoKit Torpido Koruyucu ve Parlatıcı Islak Havlu 100 TL 

  • Comrade Lastik Tamir Kiti 100 TL 

  • 500 ml Comrade Fren Balata Temizleme Spreyi 100 TL 

  • 500 ml Comrade Motor Temizleme Spreyi 100 TL  

  • 5'li Comrade Kışlık Bakım Seti 100 TL

Otomotiv kategorisinde yer alan indirimli ürünlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen araç kameralarına buradan göz atmayı unutmayın.

Lisanslı Manyetik Tablet Yazı Tahtası 119 TL

onedio.com

  • Lisanslı Vakumlu Pop Art 100 TL 

  • Lisanslı Puzzle 50 TL

  • Hot Wheels Üçlü Arabalar 269 TL 

  • Lisanslı Pelüş Çeşitleri 249 TL 

  • Thomas ve Arkadaşları Tekli Tren 169 TL 

  • Elsa ve Anna 399 TL 

  • Gokidy Tatlı / Hamburger / Pizza Seti 75 TL

  • Gokidy Serbest Teker Araç Seti 75 TL 

  • Gokidy Ahşap Yapboz 100 TL 

  • Dollyland Minke Prensesin Rüya Evi 249 TL 

  • Vagonlu Çek Bırak Araba 199 TL 

  • Dollyland Luvlie Şıklık Geçidi 169 TL

  • 20 cm Barbie Bebek 219 TL 

  • Sherlock'la Gizem Peşinde Kitap Çeşitleri 50 TL

50 TL üstü alışverişlerde;

  • Duru Body Scrub Duş Jeli 120 TL 

  • Ülker Rulokat 42 TL 

  • Ace Ultra Çamaşır Suyu 49 TL 

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş 85 TL 

  • Süper Maylo Dev Havlu 35 TL

