İlişkinde Mutlu musun Yoksa Alıştın mı? İşte Bakman Gereken 10 İşaret!

İlişkinde kendini ne kadar güvende ve huzurlu hissediyor olsan da bazen insanın içini kemiren düşünceler vardır: 'Gerçekten mutlu muyum?', 'Daha iyisi olabilir miydi?' ve çok daha fazlası...

'Eğer' ile başlayan soruların aşırı stres getirdiği doğru. Özellikle de hayatındaki kişiyle ciddi ve yeni bir yola çıktıysan. Ancak tüm soru işaretlerini ortadan kaldırarak gerçekten mutlu olup olmadığını anlamanın bazı yolları var. Hepsini senin için tek tek sıraladık.