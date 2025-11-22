onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişkinde Mutlu musun Yoksa Alıştın mı? İşte Bakman Gereken 10 İşaret!

etiket İlişkinde Mutlu musun Yoksa Alıştın mı? İşte Bakman Gereken 10 İşaret!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
22.11.2025 - 22:01

İlişkinde kendini ne kadar güvende ve huzurlu hissediyor olsan da bazen insanın içini kemiren düşünceler vardır: 'Gerçekten mutlu muyum?', 'Daha iyisi olabilir miydi?' ve çok daha fazlası...

'Eğer' ile başlayan soruların aşırı stres getirdiği doğru. Özellikle de hayatındaki kişiyle ciddi ve yeni bir yola çıktıysan. Ancak tüm soru işaretlerini ortadan kaldırarak gerçekten mutlu olup olmadığını anlamanın bazı yolları var. Hepsini senin için tek tek sıraladık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Partner gibi değil de ev arkadaşı gibi hissedersin.

Uzun süreli ilişkilerde, heyecanın yerini rahatlığa bırakması çok normal. Ancak bu arzunun ve heyecanın hiç ortada olmadığı anlamına gelmemeli. Her gün eskisi kadar sık arzu duymaya gerek yok. Ama eğer onunla birlikte vakit geçirirken romantik bir partnerden ziyade çok yakın bir arkadaşla gibi hissediyorsan, sevginin yerini alışkanlık almış olabilir.

2. Hayat planına uyduğu için devam edersin.

Hepimiz bazen hayat planları yaparız. Belirli bir yaşta çocuk sahibi olmak, ev satın almak ve çok daha fazlası...

Sen de karşındaki kişiyi sevdiğinden değil de hayat planına uyduğundan ilişkiye devam ediyor olabilirsin. Çünkü bazen bir ilişkiyi sonlandırmak, kafada uzun süredir kurduğumuz hayat planını terk etmek anlamına gelir. İdeal mutluluk için buna benzer bir liste izliyorsan, duygularını yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir.

3. Ayrılmak zor gelir.

Ne olursa olsun, ayrılmak her koşulda zor ve üzücüdür. Özellikle uzun süreli ilişkilerde düşünülmesi gereken ortak arkadaş çevresi, aileler ve çok daha fazla parametre vardır. Tüm bu konulara kafa yormak ve ardından yepyeni bir düzene geçmek herkes için korkutucudur. Yani bazen, ilişkide tam olarak mutlu olmasak da sırf dengeler bozulmasın diye kalmayı tercih ederiz. Sende de benzer bir durum olabilir.

4. Tartışma çıkmasın diye çok fazla ödün verirsin.

Bir ilişkide kavgada sürekli alttan alan taraf olmak fazlasıyla yorucudur. 'Aman tadımız kaçmasın' diye ödün verdiğin her şey, bir yerden sonra kendini gösterir ve genellikle bu durum büyük bir duygu patlamasıyla sonuçlanır. Bazen de içine o kadar çok atarsın ki bunun dışavurumu aşırı kahkaha ve mutluluk gösterisi şeklinde olur. İki durumdan biri varsa, ilişki artık seni yeterince tatmin etmiyor olabilir.

5. Olabileceği kişiye odaklanırsın.

Aslında istediğin kişi de ilişki de böyle bir şey değildir. Ama uzun süredir birlikte olduğun ve güvendiğin birinin hayalindeki kişiye dönüşme fikrine sarılırsın. Belki birkaç yıl sonra olgunlaşır, belki işi değişirse rahatlar ümidiyle yola devam ederken kendini de böyle avutursun. Tüm bunlar, gerçeklerden kaçtığını ve karşındaki kişiyi hayat arkadaşın olarak görmediğini gösteriyor olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. "Eğer"leri ve "Keşke"leri çok düşünürsün.

Hangimizin aklına eski sevgilileri, geçmişte yapabileceği farklı tercihler ve o tercihlerin bugün dönüşebileceği durumlar gelmiyor ki? Bu tür düşüncelere dalıp bazen hayatı sorgulamak çok normal. Ancak bu durum artık senin normaline dönüştüyse ve özellikle partnerinin yanında ortaya çıkıyorsa, gerçekten mutlu olmayabilirsin. Bazen de sadece partnerinle açıkça kuracağın iletişimle çözülebilir.

7. Onunla daha az şey paylaşmaya başlarsın.

Eskiden hayatındaki en küçük detayı bile anlattığın kişiye artık pek fazla şey söylemek istemiyorsan, belki de onu eskisi kadar önemsemiyorsundur. Bu durum, genellikle aradaki duygusal bağın zayıfladığını gösterir. Onunla konuşmak ve bir şey paylaşmak, eskisi gibi heyecanlı bir şey değildir. Çünkü belki de onun fikirleri artık sana önemli gelmiyordur ve sessizlik ondan daha iyi bir arkadaştır.

8. Gelecek planları yapmazsın.

Birlikte konuşmamak ve plan kurmamak bazen karşılıklı yaşanır. Artık iki tarafın da birbirinden uzaklaştığı ama ortak hayat sürdüğü bir denkleme geçilmiştir. Birlikte hayal kurmamak, 'biz' yerine 'ben'li cümleleri önemsemek, ilişkinin içten içe bittiğini gösteriyor olabilir.

9. Garip özellikleri sinirini bozar.

Onun eskiden sana komik gelen yanları artık sinirine dokunuyorsa, içinde bir yerde bir şeyler kopmuş olabilir. Çünkü birine aşık olduğumuzda genellikle en garip ve tuhaf yanlarını bile sempatik buluruz. Sevgi, zamanla alışkanlığa yerini bıraktıktan sonra kaybolursa, artık bu garip yanlar bize batmaya başlar. Sohbetler sıkıcılaşır, hatta imkansız ve zor hale gelir. Bu da aradaki dinamiğin kaybedildiğini gösteriyor olabilir.

10. Fiziksel yakınlık yorucu gelir.

Her şeyde olduğu gibi dokunmak, sarılmak ve birlikte vakit geçirmek de artık keyif vermemeye başlar. Eskiden heyecanlı olan buluşmalar artık zorunlulukla yapılıyordur. Bu da karşındaki kişiden sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da koptuğunu gösterir. Ancak bununla birlikte sayılan tüm nedenlerin arkasında sadece birbiriyle açık konuşmama sorunu da yatıyor olabilir. Yani her şeyi onunla açık açık konuşarak sandığından da hızlı çözebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın