İlişkideki Hareketlerinize Göre Hangi Hogwarts Binasına Ait Olduğunuzu Söylüyoruz!

İlişkinizin temelinde zeka, anlayış ve entelektüel bir bağ var! Partnerinizle uzunca sohbetler etmeyi, fikir alışverişi yapmayı ve birlikte yeni şeyler öğrenmeyi seviyorsunuz. Bu da ilişkinizi besliyor! Aşk sizin için sadece duygusal bir yakınlık değil. Aynı zamanda zihinsel olarak da bir bağ barındırır. Tartışma esnasında mantıklı davranarak çözüm odaklı ilerliyorsunuz. İlişkinizdeki en önemli değer birbirinizi anlamak ve ortak hedefler belirlemek. Partneriniz sizin yanınızdaki iken ilham buluyor ve kendini geliştirebiliyor. Sıradan bir ilişki istemiyorsunuz, derinlik olmalı! Ravenclaw sevgilileri genellikle partnerlerinin hayatına farklı bakış açıları katarlar. Sizin için aşk akıl ve duygunun birleşmiş hali!