İlişkideki Hareketlerinize Göre Hangi Hogwarts Binasına Ait Olduğunuzu Söylüyoruz!
Hogwarts büyücülerin eğitim gördüğü bir okul olabilir. Ama aynı zamanda kişiliklerin ve değerlerin yansıdığı bir yer! Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin bizim için sadece birer bina olmamalı. Dört farklı yaşam tarzını, düşünme biçimini ve hayata bakış açısını da gösterirler. İlişkilerimizdeki hareketlerimiz de bizim en derin özelliklerimizi ortaya koyar. Bu yüzden ilişkimizi inceleyerek hangi Hogwarts binasına ait olduğumuzu bulabiliriz. Gelin, sizinkini birlikte bulalım!
1. İlk olarak cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi asıl sorulara geçebiliriz! İlişkinizde en değer verdiğiniz şeyi söyler misiniz?
3. Peki, partnerinize bir sürpriz yapacaksınız. Hangisini tercih edersiniz?
4. Partneriniz üzgün... Onu nasıl teselli edersiniz?
5. İlişkinizi hangi film türüne benzetirsiniz?
6. Partneriniz size yanlış bir şey yaptı... Nasıl tepki verirsiniz?
7. İlişkide risk alan biri misiniz?
8. Son olarak! Sizin ilişkinizi tanımlayan kelimeyi seçin!
Gryffindor!
Slytherin!
Ravenclaw!
Hufflepuff!
