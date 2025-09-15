İlişkide Tartışmalarda Hangi Roldesin?
Her ilişkide tartışmalar olur, zaman zaman tansiyonlar yükselir. Ama önemli olan kavgada nasıl biri olduğun... Patlamaya hazır bir bomba gibi misin, yoksa sessizlikler senden mi sorulur?
Testi çöz ve sonucu öğren!
1. Cinsiyetini seçerek teste başlayabilirsin!
2. Partnerinle bir konu hakkında tartışmaya başladın diyelim. İlk tepkin ne olur?
3. Peki, tartışma uzamaya devam etti. Tartışma uzadıkça sen...
4. Nihayet tartışma bitti... Tartışmadan sonra genellikle ne hissedersin?
5. Partnerinle plan yaptın ama son anda iptal etti... Ne yaparsın?
6. Tartışma sırasında karşı taraf sesini yükseltti... İlk tavrın ne olur?
7. Tartışma sonrası bir yiyecek tercih etsen bu ne olurdu?
8. Partnerin mesajına geç cevap vermesi senin için bir tartışma başlangıcı mıdır?
Krizleri sakinliğin ile çözmede bir ustasın!
Patlamaya hazır bir bomba gibisin!
Tartışmalarda içine atan tarafsın...
Olaylara her zaman mantıkla yaklaşan tarafsın.
