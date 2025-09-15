onedio
article/comments
İlişkide Tartışmalarda Hangi Roldesin?

15.09.2025 - 23:03

Her ilişkide tartışmalar olur, zaman zaman tansiyonlar yükselir. Ama önemli olan kavgada nasıl biri olduğun... Patlamaya hazır bir bomba gibi misin, yoksa sessizlikler senden mi sorulur? 

Testi çöz ve sonucu öğren!

1. Cinsiyetini seçerek teste başlayabilirsin!

2. Partnerinle bir konu hakkında tartışmaya başladın diyelim. İlk tepkin ne olur?

3. Peki, tartışma uzamaya devam etti. Tartışma uzadıkça sen...

4. Nihayet tartışma bitti... Tartışmadan sonra genellikle ne hissedersin?

5. Partnerinle plan yaptın ama son anda iptal etti... Ne yaparsın?

6. Tartışma sırasında karşı taraf sesini yükseltti... İlk tavrın ne olur?

7. Tartışma sonrası bir yiyecek tercih etsen bu ne olurdu?

8. Partnerin mesajına geç cevap vermesi senin için bir tartışma başlangıcı mıdır?

Krizleri sakinliğin ile çözmede bir ustasın!

Sen tartışmalarda her zaman sakinliğini koruyan tarafsın. Kavga çıktığında hemen yapıcı bir cümle kuruyorsun ve sorunu komple ortadan kaldırmaya bayılıyorsun. Her zaman daha az kalp kırılması taraftarısın. Bu yüzden partnerinin duygularına oldukça önem veriyorsun. Senin için tartışmak değil, çözüm üretmek önemli!

Patlamaya hazır bir bomba gibisin!

Sen tartışmalarda asla sakinliğini koruyamayan tarafsın ve tepkilerini dramatik çıkışlarla veriyorsun. Bir şey içine dert olduysa asla söylemeden devam edemiyorsun. Partnerinle aklına takılan her şeyi konuşman çok güzel ama acaba biraz sakinliğe ne dersin? Yüksek tartışmalar partnerini istemediğin bir şekilde kırabilir.

Tartışmalarda içine atan tarafsın...

Partnerinle bir tartışma olduğu zaman anında kabuğuna çekilip, sessizliği tercih ediyorsun. Çünkü senin tarzın kavga etmek değil, köşene çekilmek... Sessizlik güzel ama içine attıkların birikince sonuç daha kötü olabilir. Bu yüzden kavga esnasında partnerine ne düşündüğünü açık ve net bir dille ifade etmende fayda var.

Olaylara her zaman mantıkla yaklaşan tarafsın.

Tartışmalar senin için daha çok duygu fırtınası değil, mantığınla kazandığın bir oyun gibi...  Partnerin konuşurken cümleleri analiz etmeyi, mimikleri gözlemlemek favori aktiviten olmuş diyebiliriz. Tartışmalarda ses yükseldiğinde bile bunun kontrolün dahilinde olmasını tercih ediyorsun. Ama bazen mantık dışarda kalmalı, duygulara da ihtiyaç duyarız. Bunu da unutmamak gerekir...

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
