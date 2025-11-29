İlişkide Baskın Taraf Kim?

Bu ilişkide adeta görünmez bir rüzgâr esiyor ve bu rüzgârın kaynağı genellikle o oluyor. Kararlar, gittiğiniz yön, hatta ilişkinin ritmi bile çoğunlukla ondan yana. Sanki bir nevi dans ediyorsunuz ve o, dansın lideri. Sen ise bu duruma bazen gönüllü olarak, bazen de alışkanlıkla yol veriyorsun. Bu durum, aslında birçok çiftin doğal dengesini oluşturan bir durum ve kesinlikle kötü bir şey değil. Ancak burada önemli olan nokta, kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını bastırmaman. Kendi sesini duyurman ve gerektiğinde liderliği ele alman, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Unutma, bir ilişkide her iki tarafın da sesi duyulmalı ve saygı görmeli. Bu, ilişkinin dokusunu daha da sağlamlaştırır ve birlikteliğinizi daha da anlamlı kılar.