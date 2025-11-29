İlişkide Baskın Taraf Kim?
Bazı ilişkilerde liderlik sessizce akar; biri yönlendirir, diğeri ritme uyar. Kimi zaman kararları alan taraf bellidir, kimi zaman güç görünmez bir şekilde el değiştirir. Bu testte, ilişkinizde gerçekten kim daha baskın, belirleyen onu ortaya çıkarıyoruz.
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Birlikte bir konu konuşurken en çok hangi his baskın olur?
4. Birlikte plan yaparken süreç nasıl ilerler?
5. Birbirinizi anlamadığınız anlarda durum nasıl çözülür?
6. Birlikte geçirilen zamanda baskın atmosfer nedir?
7. Bir problem ortaya çıktığında ilk çözüm önerisi kimden gelir?
8. Birlikte vakit geçirirken enerjiniz nasıl akar?
9. İletişim şekliniz hangisine daha yakın?
10. Bir problem çıktığında yaklaşım hangisine benzer?
İlişkinizde baskın taraf sensin!
İlişkinizde baskın taraf partnerin!
İlişkinizde ikiniz de dengedesiniz!
