İlişkide Baskın Taraf Kim?

İnci Döşer
29.11.2025 - 16:01

Bazı ilişkilerde liderlik sessizce akar; biri yönlendirir, diğeri ritme uyar. Kimi zaman kararları alan taraf bellidir, kimi zaman güç görünmez bir şekilde el değiştirir. Bu testte, ilişkinizde gerçekten kim daha baskın, belirleyen onu ortaya çıkarıyoruz. 

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Birlikte bir konu konuşurken en çok hangi his baskın olur?

4. Birlikte plan yaparken süreç nasıl ilerler?

5. Birbirinizi anlamadığınız anlarda durum nasıl çözülür?

6. Birlikte geçirilen zamanda baskın atmosfer nedir?

7. Bir problem ortaya çıktığında ilk çözüm önerisi kimden gelir?

8. Birlikte vakit geçirirken enerjiniz nasıl akar?

9. İletişim şekliniz hangisine daha yakın?

10. Bir problem çıktığında yaklaşım hangisine benzer?

İlişkinizde baskın taraf sensin!

Sen bir aşkın kaptanısın; sessiz fırtınaların ardından gelen huzuru belirleyen pusulası. Bir çatışma doğduğunda, karşı konulmaz bir kuvvetle duruyor, kararları belirleyen en etkili figür oluyorsun. Bu, bir 'kontrol etme' durumu değil, daha çok bir düzen ve denge sağlama çabası. Partnerin de bu durumdan oldukça memnun görünüyor, senin belirlediğin ritme uyum sağlamayı doğal ve keyifli buluyor. Ancak, her ne kadar seninle aynı melodiye dans etmekten hoşlansa da, zaman zaman biraz alan bırakmak, ilişkinizin nefes almasını sağlayabilir. Bu sayede, aranızdaki bağ daha da güçlenebilir. Senin belirlediğin bu ritim, ilişkinizin melodisini oluştururken, arada bir duraklamak ve partnerine solo yapma fırsatı vermek, bu melodiyi daha da zenginleştirecektir.

İlişkinizde baskın taraf partnerin!

Bu ilişkide adeta görünmez bir rüzgâr esiyor ve bu rüzgârın kaynağı genellikle o oluyor. Kararlar, gittiğiniz yön, hatta ilişkinin ritmi bile çoğunlukla ondan yana. Sanki bir nevi dans ediyorsunuz ve o, dansın lideri. Sen ise bu duruma bazen gönüllü olarak, bazen de alışkanlıkla yol veriyorsun. Bu durum, aslında birçok çiftin doğal dengesini oluşturan bir durum ve kesinlikle kötü bir şey değil. Ancak burada önemli olan nokta, kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını bastırmaman. Kendi sesini duyurman ve gerektiğinde liderliği ele alman, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Unutma, bir ilişkide her iki tarafın da sesi duyulmalı ve saygı görmeli. Bu, ilişkinin dokusunu daha da sağlamlaştırır ve birlikteliğinizi daha da anlamlı kılar.

İlişkinizde ikiniz de dengedesiniz!

Güç dengesi, bir dans gibi, ne senin ne de onun tamamen kontrolünde. İkinizin de ellerinde, güç sanki iki avuç arasında eşit bir şekilde dağılmış gibi. Biri zaman zaman öne çıkar, belki bir adım önde dans eder, ama bu bir liderlik yarışı değil. Kalıcı bir lider yok, sadece birbirini tamamlayan iki eşit dans partneri var. Bu tür ilişkiler, dayanıklılığın ve uzun ömürlü olmanın sırrını taşır. İletişim ve karşılıklı anlayış, bu dansın ritmini belirler ve ilişkiyi ayakta tutar. Dengeyi korumak için, duygularınızı saklamadan, açık bir şekilde paylaşmanız gerekir. Bu, birbirinizi anlamanın ve birbirinize uyum sağlamanın anahtarıdır. Işığınızı eşit bir şekilde paylaşıyorsunuz, birbirinizi aydınlatıyorsunuz. İlişkinizdeki bu eşitlik, birbirinize verdiğiniz değeri ve saygıyı gösterir. Bu, birbirinizi tamamlayan, birbirinizi yükselten ve birbirinizi daha iyi bir hale getiren bir ilişki. İşte bu, gerçek bir partnerlik.

Yorum Yazın