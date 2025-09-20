İlişki Testi: Ne Kadar Uyumlu Bir Çiftsiniz?
İlişkiler bazen tam bir uyum içinde akarken bazen de farklılıklarla dolu bir denge oyunu olabilir. Peki sen ve partnerin birbirinizi ne kadar tamamlıyorsunuz?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Birlikte vakit geçirirken en çok ne yapmayı tercih ediyorsunuz?
4. Tartışmalarınız genelde nasıl sonuçlanıyor?
5. Ortak arkadaş çevreniz var mı?
6. Partnerinle iletişim tarzınız nasıldır?
7. Tatil planlarını nasıl yapıyorsunuz?
8. Hayata bakış açılarınız birbirine benziyor mu?
9. Gelecek planlarınız hakkında konuşuyor musunuz?
10. Birbirinizin ailesiyle olan ilişkileriniz nasıl?
Siz %100 uyumlusunuz!
Siz %75 uyumlusunuz!
Siz %50 uyumlusunuz!
Siz %20 uyumlusunuz!
