İlişki Testi: Ne Kadar Uyumlu Bir Çiftsiniz?

İlişki Testi: Ne Kadar Uyumlu Bir Çiftsiniz?

20.09.2025 - 09:28

İlişkiler bazen tam bir uyum içinde akarken bazen de farklılıklarla dolu bir denge oyunu olabilir. Peki sen ve partnerin birbirinizi ne kadar tamamlıyorsunuz?

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Birlikte vakit geçirirken en çok ne yapmayı tercih ediyorsunuz?

4. Tartışmalarınız genelde nasıl sonuçlanıyor?

5. Ortak arkadaş çevreniz var mı?

6. Partnerinle iletişim tarzınız nasıldır?

7. Tatil planlarını nasıl yapıyorsunuz?

8. Hayata bakış açılarınız birbirine benziyor mu?

9. Gelecek planlarınız hakkında konuşuyor musunuz?

10. Birbirinizin ailesiyle olan ilişkileriniz nasıl?

Siz %100 uyumlusunuz!

Siz tam anlamıyla birbirinizi tamamlayan bir çiftsiniz. İletişim tarzınız, hayata bakışınız ve günlük uyumunuz oldukça güçlü. Hem eğleniyor hem de sorunları beraber aşabiliyorsunuz. Bu denge, ilişkinizin uzun ömürlü olmasının en büyük işareti. Birbirinizi sadece partner değil aynı zamanda yol arkadaşı olarak görüyorsunuz.

Siz %75 uyumlusunuz!

İlişkinizde güçlü bir bağ var, çoğu konuda uyum sağlıyorsunuz. Ancak zaman zaman küçük çatışmalar ya da farklılıklar sizi zorlayabiliyor. Bu normal ve hatta ilişkinizi daha dinamik hale getirebilir. Önemli olan, farklılıkları bir sorun değil tamamlayıcı unsur olarak görmeniz. İletişimi güçlendirdiğiniz sürece ilişkiniz daha da sağlamlaşacaktır.

Siz %50 uyumlusunuz!

Bazen çok iyi anlaşırken bazen de tamamen zıtlaşıyorsunuz. İkinizin de güçlü yönleri var ama bu farklılıklar sık sık dengesizlik yaratabiliyor. Bu durum ilişkinizi imkânsız yapmıyor, aksine üzerinde çalışılması gereken bir alan olduğunu gösteriyor. Daha fazla empati kurmak, sabır göstermek ve ortak noktalarda buluşmak size iyi gelecektir.

Siz %20 uyumlusunuz!

İlişkinizde uyum konusu ciddi bir sınavdan geçiyor. Farklı ilgi alanları, iletişim tarzları ve gelecek planları sık sık çatışmaya yol açıyor olabilir. Bu noktada birbirinizi anlamaya çalışmak ya da ilişkinin gerçekten size uygun olup olmadığını sorgulamak gerekebilir. Net olmak ve açıkça konuşmak ilişkinizin geleceğini belirleyecek en önemli faktör.

