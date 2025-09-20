İlişki Testi: Ne Kadar Uyumlu Bir Çiftsiniz?

İlişkinizde güçlü bir bağ var, çoğu konuda uyum sağlıyorsunuz. Ancak zaman zaman küçük çatışmalar ya da farklılıklar sizi zorlayabiliyor. Bu normal ve hatta ilişkinizi daha dinamik hale getirebilir. Önemli olan, farklılıkları bir sorun değil tamamlayıcı unsur olarak görmeniz. İletişimi güçlendirdiğiniz sürece ilişkiniz daha da sağlamlaşacaktır.