İlaç ve Vitamin Şişelerindeki O Küçük Pamuk Topu Bir İşe Yarıyor mu Yoksa Atılmalı mı?
İlaç ve Vitamin Şişelerindeki O Küçük Pamuk Topu Bir İşe Yarıyor mu Yoksa Atılmalı mı?
İlaç şişesini ilk açtığınızda karşılaştığınız o küçük pamuk topu aslında hiç de rastgele bir şey değil. Günümüzde pek çok ilaç kutusundan pamuk çıkmasa da hala bazı vitamin ve ilaç şişelerinde bu pamuk topunu görmek mümkün. Peki bu pamuklar ne iş yapıyor? Kullanım amacı ne? Ve ilacınızı aldıktan sonra onu çıkarıp atmalı mısınız? Gelin anlatalım.
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İlaç şişelerinde bulunan pamuklar aslında önemli bir işlevi yerine getiriyor. İlk olarak Bayer 1900’lerin başında aspirin şişelerine pamuk koyarak tabletlerin şişe içinde birbirine çarpmasını engellemeye başlamıştı.
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O zamanlar şişeler genellikle camdan yapılırdı ve ilaçlar kolayca kırılabilir ya da ufalanabilirdi. Bu basit ama etkili çözüm ilaçların zarar görmesini önlemek için kritik bir önlem oldu.
Pamuk sadece ilaçların fiziksel hasarını önlemekle kalmaz aynı zamanda içindeki nemi de emer. Şişenin içinde pamuk olduğu takdirde ilaçlar nemden zarar görmeden uzun süre etkili kalabilir. Bu da ilaçların raf ömrünü uzatır ve etkinliklerini muhafaza etmelerine yardımcı olur.
Bir anlamda pamuk şişedeki nem kontrolü görevi üstleniyor ve ilaçların kimyasal yapısının bozulmasını engelliyor. Bütün bu teknik avantajlar bir yana aslında pamuk kullanımının bir diğer önemli nedeni daha var o da tüketici beklentisi.
Yıllardır ilaç şişelerinde pamuk olmasına alıştığımızdan birçok insan da ilaç şişesini açtığında içinden pamuk çıkmasını bekliyor. Yıllardır devam eden bu uygulama çoğu firmayı pamuk kullanmaya devam ettiriyor.
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Peki gelelim hepimizin aklındaki o soru işaretine. Şişeyi açtıktan ve içerisinden bir hap aldıktan sonra pamuğu geri şişeye koymalı mıyız yoksa atmalı mıyız? ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre bir kez ilacınızı alıp kullanmaya başladıktan sonra pamuk şişeden çıkarılmalı ve atılmalıdır.
Çünkü pamuk higroskopik bir madde olup çevresindeki suyu kolayca emer. Eğer pamuk tekrar şişeye koyulursa nemin içerideki ilaçlara zarar vermesi kaçınılmaz olabilir.
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