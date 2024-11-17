İlaç ve Vitamin Şişelerindeki O Küçük Pamuk Topu Bir İşe Yarıyor mu Yoksa Atılmalı mı?

İlaç şişesini ilk açtığınızda karşılaştığınız o küçük pamuk topu aslında hiç de rastgele bir şey değil. Günümüzde pek çok ilaç kutusundan pamuk çıkmasa da hala bazı vitamin ve ilaç şişelerinde bu pamuk topunu görmek mümkün. Peki bu pamuklar ne iş yapıyor? Kullanım amacı ne? Ve ilacınızı aldıktan sonra onu çıkarıp atmalı mısınız? Gelin anlatalım.