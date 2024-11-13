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Türkiye, Prezervatif Kullanımında Geride Kaldı! Uzmanlar ise Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Karşı Uyarıyor

Türkiye, Prezervatif Kullanımında Geride Kaldı! Uzmanlar ise Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Karşı Uyarıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 00:12

Dünyaca ünlü prezervatif markası Durex tarafından yapılan uluslararası bir araştırmaya göre, Türkiye'nin prezervatif kullanımda 36 ülke arasındaki yeri belli oldu. Araştırmaya 29 binden fazla kişi katılırken, Türkiye listenin 20. sırasında yer aldı. Ülkemizden araştırmaya katılanların yüzde 46'sı ise 'güvenilir bir partnerle prezervatif kullanmayı gereksiz' bulduğunu ifade etti. Peki, prezervatif kullanmak neden önemli? Prezervatif hastalıklardan koruyor mu? 

İşte, detaylar...  

Kaynak: BBC Türkçe

Durex, tarafından gerçekleştirilen araştırmaya bu yıl 29 binden fazla kişi katıldı. 36 ülke arasında yapılan sıralamada ise Türkiye, 20. sırada yer aldı.

Durex, tarafından gerçekleştirilen araştırmaya bu yıl 29 binden fazla kişi katıldı. 36 ülke arasında yapılan sıralamada ise Türkiye, 20. sırada yer aldı.

Araştırma verilerine göre, 2006 yılından bu yana ilk cinsel deneyim sırasında prezervatif kullanımı yüzde 34'ten yüzde 55'e yükseldi.

BBC Türkçe'den Özge Özdemir'in haberine göre, Türkiye'den araştırmaya katılanların yüzde 46'sı prezervatif kullanımını gereksiz bulduğunu söyledi.

BBC Türkçe'den Özge Özdemir'in haberine göre, Türkiye'den araştırmaya katılanların yüzde 46'sı prezervatif kullanımını gereksiz bulduğunu söyledi.

Küresel veriler incelendiğinde, 'güvenilir bir partnerle prezervatif (kondom) kullanmanın gereksiz buluyorum' diyenlerin oranı ülkemizde yüzde 46'ya ulaşırken; küreselde bu oran yüzde 21 oldu.

Türkiye'de prezervatif, cinsel yollarla bulaşan hastalıklardan korunmak için değil, "gebelikten korunmak için" tercih ediliyor.

Türkiye'de prezervatif, cinsel yollarla bulaşan hastalıklardan korunmak için değil, "gebelikten korunmak için" tercih ediliyor.

Araştırma verileri, Türkiye'de prezervatif kullananların ise yüzde 58'inin gebelikten korunmak adına prezervatif tercih ettiğini gösteriyor. Ülkemizdeki katılımcıların yalnızca yüzde 11'i cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için prezervatif kullanıyor.

Peki, Prezervatif Hastalıklardan Koruyor mu?

Peki, Prezervatif Hastalıklardan Koruyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre prezervatif, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için öncelikli yöntemlerden biri olarak görülüyor. Türkiye'de ise son yıllarda bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar artış gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, HIV ve AIDS vakaları 2000'lerden itibaren dünyada azalmaya başlarken, Türkiye'de artıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, HIV ve AIDS vakaları 2000'lerden itibaren dünyada azalmaya başlarken, Türkiye'de artıyor.

Aynı verilere göre, Türkiye'de HIV ile yaşayan 39 bin kişi bulunuyor. Ayrıca frengi (sifiliz) ve bel soğukluğu da artış yaşanan hastalıklardan. 

İngiltere'nin sağlık sistemi (NHS) ise cinsel yolla bulaşan hasralıklardan korunmak için düzenli test yaptırmak gerektiğini hatırlatıyor.

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