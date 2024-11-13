Türkiye, Prezervatif Kullanımında Geride Kaldı! Uzmanlar ise Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Karşı Uyarıyor

Dünyaca ünlü prezervatif markası Durex tarafından yapılan uluslararası bir araştırmaya göre, Türkiye'nin prezervatif kullanımda 36 ülke arasındaki yeri belli oldu. Araştırmaya 29 binden fazla kişi katılırken, Türkiye listenin 20. sırasında yer aldı. Ülkemizden araştırmaya katılanların yüzde 46'sı ise 'güvenilir bir partnerle prezervatif kullanmayı gereksiz' bulduğunu ifade etti. Peki, prezervatif kullanmak neden önemli? Prezervatif hastalıklardan koruyor mu?

İşte, detaylar...

Kaynak: BBC Türkçe