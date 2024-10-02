Prezervatifler Hakkında Bilgini Düzeyini Ölçüyoruz!
Prezervatifler Hakkında Bilgini Düzeyini Ölçüyoruz!
Prezervatif nasıl takılır? Nasıl koruyuculuk sağlar? Nasıl kullanılır?.. Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan bir kahraman edasıyla koruma sağlayan prezervatifler hakkında ne kadar bilgilisin? Merak ediyorsan, haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sorumuzla başlayalım! Sence dünya genelinde yaklaşık ne kadar prezervatif kullanılıyordur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Eğer kullanmadan önce prezervatifi ters yerleştirdiğinizi fark ederseniz, doğru yüzünü çevirip aşağı ittirebilirsiniz.
3. Prezervatif reklamı televizyon ekranlarında ilk kez kaç yılında yayınlanmıştır?
4. Aynı prezervatifi hem vajinal hem oral için kullanabilir misin?
5. Prezervatifi cüzdanda taşımak iyi bir fikir mi sence?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın