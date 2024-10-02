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Prezervatifler Hakkında Bilgini Düzeyini Ölçüyoruz!

etiket Prezervatifler Hakkında Bilgini Düzeyini Ölçüyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 23:46

Prezervatif nasıl takılır? Nasıl koruyuculuk sağlar? Nasıl kullanılır?.. Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan bir kahraman edasıyla koruma sağlayan prezervatifler hakkında ne kadar bilgilisin? Merak ediyorsan, haydi teste!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sence dünya genelinde yaklaşık ne kadar prezervatif kullanılıyordur?

2. Eğer kullanmadan önce prezervatifi ters yerleştirdiğinizi fark ederseniz, doğru yüzünü çevirip aşağı ittirebilirsiniz.

3. Prezervatif reklamı televizyon ekranlarında ilk kez kaç yılında yayınlanmıştır?

4. Aynı prezervatifi hem vajinal hem oral için kullanabilir misin?

4. Aynı prezervatifi hem vajinal hem oral için kullanabilir misin?

5. Prezervatifi cüzdanda taşımak iyi bir fikir mi sence?

5. Prezervatifi cüzdanda taşımak iyi bir fikir mi sence?
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6. Hangisi prezervatif kullanımında doğru bir adımdır?

7. Hangisi doğru bir şekilde saklanmış bir prezervatifin örneğidir?

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