Mavi, Beyaz, Kırmızı Hepsinden Var: İlaçların Neden Farklı Renklerde Üretildiğini Biliyor muydunuz?

Farklı renklerdeki haplar hastalar için hangi ilacın ne amaçla kullanıldığını ayırt etmede büyük kolaylık sağlıyor. Bu durum eczacılar için de benzer bir avantaj sunuyor. Eczacılar ilaçların içeriklerini hatırlamak zorunda kalmadan, yalnızca renkleriyle hangi ilacı satacaklarına karar verebiliyorlar. Böylece hastaların ilaçlarını doğru bir şekilde almasını sağlamak daha kolay hale geliyor.