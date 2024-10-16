Mavi, Beyaz, Kırmızı Hepsinden Var: İlaçların Neden Farklı Renklerde Üretildiğini Biliyor muydunuz?
Mavi, Beyaz, Kırmızı Hepsinden Var: İlaçların Neden Farklı Renklerde Üretildiğini Biliyor muydunuz?
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Pazarlama Stratejisi
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Psikolojik Etki ve Plasebo
Kolay Ayırt Edilme
Kimyasal Bileşenler
Yani sonuç olarak ilaçların farklı renklerde sunulması yalnızca estetik bir tercih değil aynı zamanda pazarlama ve psikolojik etkilerle de şekillenen bir durum.
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