35 Yaş Öncesi Estetik Uygulamalar Geri Dönüşü Olmayan Sonuçlar Doğurabilir: Uzmanlar Uyarıyor!

Sosyal medyada insanların sağlığını düşünmeden rahatça bitkisel ürünler, estetik operasyonlar, kolajenler, haplar ve benzeri ürünler önerenlerin sayısı hızla artıyor. Ancak unuttukları bir şey var: Bu önerilerin, insanların sağlığında hayati tehlikeler yaratabileceği. Koruyucu Sağlık Uzmanı ve Mikrobiyolog Prof. Dr. Oğuz Özyaral, bu konuda önemli uyarılarda bulundu.