35 Yaş Öncesi Estetik Uygulamalar Geri Dönüşü Olmayan Sonuçlar Doğurabilir: Uzmanlar Uyarıyor!
35 Yaş Öncesi Estetik Uygulamalar Geri Dönüşü Olmayan Sonuçlar Doğurabilir: Uzmanlar Uyarıyor!
Sosyal medyada insanların sağlığını düşünmeden rahatça bitkisel ürünler, estetik operasyonlar, kolajenler, haplar ve benzeri ürünler önerenlerin sayısı hızla artıyor. Ancak unuttukları bir şey var: Bu önerilerin, insanların sağlığında hayati tehlikeler yaratabileceği. Koruyucu Sağlık Uzmanı ve Mikrobiyolog Prof. Dr. Oğuz Özyaral, bu konuda önemli uyarılarda bulundu.
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Dijital çağda yaşadığımız için bilgiye ulaşmak artık oldukça kolay. Ancak sosyal medyada paylaşılan her öneriye güvenmek, özellikle sağlık söz konusu olduğunda son derece tehlikeli olabilir.
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Prof. Dr. Özyaral, sosyal medya üzerinden yayılan anti-aging kozmetik ve estetik uygulamalarının uzman denetimi olmadan yapılmasının genç görünüm yerine erken yaşlanmaya yol açabileceğine dikkat çekti.
Genellikle bu tür işlemlerin 35 yaşından önce başlamaması gerektiğini belirtti. Dijital yaşamın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Özyaral, "Sosyal medyada gördüğünüz 'Ben bunu kullandım, harika oldu' gibi paylaşımlar, sağlığınızı riske atabilir" dedi.
Özellikle influencer’ların sağlık ürünleri hakkında bilinçsizce yaptıkları yorumların genç bireyler için tehlikeli olabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Özyaral, "Anti-kanser tedavi adı altında önerilen bazı ürünler mutlaka uzman kontrolünde olmalı" şeklinde uyarıda bulundu.
Yanlış uygulamaların ciltte geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabileceğini de ekledi. Erken yaşta anti-aging uygulamalarına yönelmenin doğal hücre yenileme sürecini bozarak genç yaşta yaşlanma riskini artırdığını ifade etti.
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Ayrıca kolajen kullanımının da dikkatle ele alınması gerektiğini, rastgele kullanıldığında sindirim sistemine zarar verebileceğini belirtti.
Son olarak kabak çekirdeği ve bamya tohumu gibi doğal ürünlerin yanlış kullanımlarının tehlikelerine dikkat çekti. Özellikle mide ve bağırsak hastalıkları olan bireyler için bu tür yönlendirmelerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.
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