Gıda Teröristleri: Mutfakların Vazgeçilmezi Salçaya Gıda Boyası Katmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar listesinden her gün yeni bir “gıda teröristi” çıkıyor. Zeytinyağından baharata, baldan ete kadar birçok üründe yabancı madde tespit edilirken, bir firmanın da mutfakların vazgeçilmezi olan salçaya gıda boyası eklediği tespit edildi.