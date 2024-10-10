Gıda Teröristleri: Mutfakların Vazgeçilmezi Salçaya Gıda Boyası Katmışlar
Gıda Teröristleri: Mutfakların Vazgeçilmezi Salçaya Gıda Boyası Katmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar listesinden her gün yeni bir “gıda teröristi” çıkıyor. Zeytinyağından baharata, baldan ete kadar birçok üründe yabancı madde tespit edilirken, bir firmanın da mutfakların vazgeçilmezi olan salçaya gıda boyası eklediği tespit edildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar kamuoyu ile paylaşılıyor.
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Bu sene Köfteci Yusuf isimli ünlü firmanın, etlerinde domuz eti tespiti yapılması çok konuşulmuştu.
Firmaların, zeytinyağından bala, baharatlardan salçaya kadar birçok üründe vatandaşları kandırdığı tespit edildi.
Bayırlı Gıda isimli firmanın ürettiği salçalarda da gıda boyası tespit edildi 👇
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