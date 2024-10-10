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Gıda Teröristleri: Mutfakların Vazgeçilmezi Salçaya Gıda Boyası Katmışlar

Gıda Teröristleri: Mutfakların Vazgeçilmezi Salçaya Gıda Boyası Katmışlar

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 13:25

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar listesinden her gün yeni bir “gıda teröristi” çıkıyor. Zeytinyağından baharata, baldan ete kadar birçok üründe yabancı madde tespit edilirken, bir firmanın da mutfakların vazgeçilmezi olan salçaya gıda boyası eklediği tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar kamuoyu ile paylaşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar kamuoyu ile paylaşılıyor.

Bu sene Köfteci Yusuf isimli ünlü firmanın, etlerinde domuz eti tespiti yapılması çok konuşulmuştu.

Bu sene Köfteci Yusuf isimli ünlü firmanın, etlerinde domuz eti tespiti yapılması çok konuşulmuştu.

Firmaların, zeytinyağından bala, baharatlardan salçaya kadar birçok üründe vatandaşları kandırdığı tespit edildi.

Firmaların, zeytinyağından bala, baharatlardan salçaya kadar birçok üründe vatandaşları kandırdığı tespit edildi.

Bayırlı Gıda isimli firmanın ürettiği salçalarda da gıda boyası tespit edildi 👇

Bayırlı Gıda isimli firmanın ürettiği salçalarda da gıda boyası tespit edildi 👇

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