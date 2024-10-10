Mavi Dil Hastalığı Nedir? Mavi Dil Hastalığı Nasıl Bulaşır, İnsana Bulaşır mı?
Mavi Dil Hastalığı Nedir? Mavi Dil Hastalığı Nasıl Bulaşır, İnsana Bulaşır mı?
Kaynak: https://www.woah.org/en/disease/bluet...
Dünya genelinde yaygın şekilde görülen küresel bir dağılıma sahip olan mavi dil hastalığı, hayvan sağlığını tehdit eden ölümcül bir hastalıktır. Ülkemizde koyun ve sığırlarda görülen bu hastalığın ortaya çıkması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne haber verilmesi zorunludur. Peki, mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı? Hayvanların dili neden mavi olur? Mavi dil hastalığının belirtileri nelerdir, tedavisi nedir?
İşte, mavi dil hastalığı hakkında bilmeniz gerekenler...
UYARI: Bu içerik herhangi bir öneri veya tedavi tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Hastalığı taşıdığını düşündüğünüz bir hayvana sahipseniz, hiç vakit kaybetmeden uzmanlara danışmalısınız!
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından Kara Hayvanları Sağlık Kodu (OIE) kapsamında listelenen "Mavi Dil Hastalığının", DSÖ'ye bildirilmesi zorunludur.
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