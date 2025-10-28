onedio
Hızı 295 Kilometre! Melissa Kasırgası Jamaika'da Karaya Ulaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.10.2025 - 23:53

Jamaika ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Okyanus açıklarında seyreden Melissa Kasırgası'nın Karayipler ülkesi Jamaika'ya ulaşması bekleniyordu. Son gelen görüntülere göre hızı saatte 295 km'ye ulaşan kasırga ülkenin güneybatısına ulaştı. 5. kategori fırtına olarak nitelendirilen fırtınaya karşı yetkililer vatandaşlarına sığınaklardan çıkmama uyarısında bulundu.

Ülkenin New Hope kentine ulaşan kasırga böyle görüntülendi 📹

Karayipler tarihinin en şiddetli kasırgası olarak görülen Melissa Kasırgası'nın Küba ve Bahamalar'a da ulaşması bekleniyor.

Jamaika Sağlık Bakanlığı kasırga ülkeye ulaşmadan önce üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nde de en az dört kişiyaşamını yitirdi. Pek çok ev sular altında kalırken. Haiti’nin güneyinde 3 bin 650 kişi geçici barınaklara alındı. Uçuşlar ve deniz faaliyetleri kasırga nedeniyle askıya alındı.

Meteorolog Matthew Cappucci ve ekibi kasırganın gözüne doğru uçtu ve bu görüntüleri kamuoyuna ulaştırdı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
