Hızı 295 Kilometre! Melissa Kasırgası Jamaika'da Karaya Ulaştı
Jamaika ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Okyanus açıklarında seyreden Melissa Kasırgası'nın Karayipler ülkesi Jamaika'ya ulaşması bekleniyordu. Son gelen görüntülere göre hızı saatte 295 km'ye ulaşan kasırga ülkenin güneybatısına ulaştı. 5. kategori fırtına olarak nitelendirilen fırtınaya karşı yetkililer vatandaşlarına sığınaklardan çıkmama uyarısında bulundu.
Ülkenin New Hope kentine ulaşan kasırga böyle görüntülendi 📹
Karayipler tarihinin en şiddetli kasırgası olarak görülen Melissa Kasırgası'nın Küba ve Bahamalar'a da ulaşması bekleniyor.
Meteorolog Matthew Cappucci ve ekibi kasırganın gözüne doğru uçtu ve bu görüntüleri kamuoyuna ulaştırdı.
