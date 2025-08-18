“Hibrit Gelir Modeli” Nedir? Hem Maaşlı Hem Serbest mi Olmalı?

Hibrit gelir modeli, aynı anda birden fazla gelir kaynağına sahip olmayı ifade eder. Genellikle biri “sabit ve güvenli” (maaşlı iş gibi), diğeri ise “esnek ve yaratıcı” (freelance, danışmanlık, içerik üretimi gibi) olur. Bu model, tek bir alana sıkışıp kalmamak isteyenler için çok cazip.

Ama dikkat: Bu bir iki işte çalışmak değil, akıllı şekilde zaman ve beceri yönetimi yaparak çok yönlü kazanç oluşturmak demek. Yani her şeye atlamaktan çok, doğru dengeyi kurmak önemli.