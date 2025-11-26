Herkesin Kıskandığı Burçlar! Senin Burcun Kaçıncı Sırada?
Gökyüzünün gizemli dünyasına hoş geldiniz! Astrolojiye olan ilginiz ne olursa olsun, burçlarla ilgili bir konu olduğunda hepimizin kulakları biraz daha kesiliyor, değil mi? İşte bu seferki konumuz, herkesin dilinden düşmeyen, adeta bir kıskançlık fırtınası yaratan burçlar! Astroloji dünyasında bazı burçlar var ki, özellikleri ve karakteristikleriyle herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor.
1. sırada kıskanılan burç koç!
4. sırada kıskanılan burç boğa!
3. sırada kıskanılan burç ikizler!
10. sırada kıskanılan burç yengeç!
2. sırada kıskanılan burç aslan!
8. sırada kıskanılan burç başak!
6. sırada kıskanılan burç terazi!
5. sırada kıskanılan burç akrep!
7. sırada kıskanılan burç yay!
9. sırada kıskanılan burç oğlak!
11. sırada kıskanılan burç kova!
12. sırada kıskanılan burç balık!
