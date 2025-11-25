Burcuna Göre Hangi Taşacak Bu Deniz Karakterisin?

Adil, hem liderlik vasfı taşıyan hem de yaralı bir kahraman. Ailesine olan bağlılığı ve intikam arzusu, onu karanlık bir yola itse bile, içten derin bir sevgi ve pişmanlık tonu barındırıyor. Karadeniz’in dalgaları gibi, o da zaman zaman taşmaya çok yakın ama öfkesini ve acısını yönlendirmeyi de biliyor.