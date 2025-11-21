onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Kasım Ayında Tüketilmesi Gereken 10 Meyve-Sebze

etiket Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Kasım Ayında Tüketilmesi Gereken 10 Meyve-Sebze

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
21.11.2025 - 17:01

Kasım ayı meyve ve sebze konusunda güzel bir ay. Her yerde rengarenk meyve ve sebzeleri görmek mümkün oluyor Kasım'da. Bu ayın meyve ve sebzeleri aynı zamanda vitamin yönünden de oldukça zengin. Kasım ayında hangi meyve ve sebzeleri pazarda görüyoruz bakalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Nar

1. Nar

Kasım'ın meyvesi denilince akla hemen nar geliyor. Antioksidan yönünden zengin nar, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Narın birçok formu var elbette. Nar suyu, narlı çikolata ya da nar ekşisi... Tatlılardan salatalara her yerde kullanılabildiği için Kasım ayının favorisi diyebiliriz.

2. Portakal

2. Portakal

C vitamini demek portakal demek. Sonbaharla birlikte bağışıklıklar düşüyor. Bağışıklığı destekleyen portakal lezzetiyle de öne çıkan meyvelerden biri. Aynı nar gibi tatlılardan salatalara her yerde kullanmak mümkün. Ama en çok sevilen şekli elbette güzel bir bardak portakal suyu.

3. Mandalina

3. Mandalina

Portakalın küçük versiyonu diyebileceğimiz mandalinanın tercih sebebi yenmesinin çok kolay olması. Portakal gibi uzun bir soyma süreci gerektirmediği için tercih ediliyor. Özellikle çocuklar mandalinayı çok seviyor. Mandalina da C vitamini yönünden zengin ve vücudun direncini artırıyor.

4. Havuç

4. Havuç

Kasım ayının rengi hep turuncu. Havuç da turuncu renkliler arasında. Tatlıya yakın tadı ve Beta karoten yönünden zengin içeriğiyle çok faydalı sebzelerden biri. Göze faydalarının yanında cilt için de faydası bulunuyor. Havuç özellikle salatalarda tercih ediliyor ama bunun yanında kek gibi tatlılarda da kullanmak için havuç gözde sebzelerden!

5. Kereviz

5. Kereviz

Kerevizi herkes çok sevmese de içeriği yönünden oldukça zengin bir sebze. Kış ayının artık habercisi diyebileceğimiz kereviz lif açısından da yüksek sebzelerden. Zeytinyağlı ya da sıcak yemeği yapılan kereviz sağlıklı beslenmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ispanak

6. Ispanak

Temel Reis'in çocuklara sevdirdiği ıspanak, yeşil yapraklı sebze dediğimizde aklımıza gelenlerden. Yemeğinden böreğine her şeyi yapılan ıspanak bağışıklığı destekliyor. Besin değeri yüksek ıspanağı sevmeyen neredeyse yoktur!

7. Kırmızı Lahana

7. Kırmızı Lahana

Kırmızı lahanayı genellikle salatalarımızda kullanıyoruz. Rengi nedeniyle salataları canlandıran bir besin kırmızı lahana. Ama sadece renk vermiyor elbette, bunun yanında C vitamini, antioksidan ve lif yönünden zengin olduğu için besleyici de bir sebze.

8. Kestane

8. Kestane

Kasım ayının en sevileni ne diye sorsak Kestane ortak cevap olur herhalde. Sokakta satılan kestanenin kokusunu duyduk mu Kasım ayının geldiğini anlarız zaten. Soğuk havalarda vücudu ısıtıcı etkisi olan kestaneyi soğuk günlerde yemenin tadı çok başka!

9. Pırasa

9. Pırasa

Kasım ayında ortaya çıkan pırasa aslında daha çok kış sebzesi. Ama Kasım'da tezgahlarda görebileceğimiz pırasanın ister zeytinyağlısını ister sıcak yemeğini yapın, hepsi birbirinden lezzetli oluyor. Ayrıca börek harcı olarak da pırasa sıklıkla kullanılıyor. Lif açısından zengin olması ve içerdiği vitaminlerle sıklıkla yenmesi gereken sebzelerden.

10. Turp

10. Turp

Kasım ayında en bereketli dönemini yaşayan turp içeriği ile de gözde sebzelerden biri. Turp karaciğer sağlığını destekliyor, vücuttan toksin atılmasına yardımcı oluyor. Turpun birçok farklı türü var. Hepsinin de faydaları farklı elbette.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın