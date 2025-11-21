Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Kasım Ayında Tüketilmesi Gereken 10 Meyve-Sebze

Kasım ayının rengi hep turuncu. Havuç da turuncu renkliler arasında. Tatlıya yakın tadı ve Beta karoten yönünden zengin içeriğiyle çok faydalı sebzelerden biri. Göze faydalarının yanında cilt için de faydası bulunuyor. Havuç özellikle salatalarda tercih ediliyor ama bunun yanında kek gibi tatlılarda da kullanmak için havuç gözde sebzelerden!