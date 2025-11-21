Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Kasım Ayında Tüketilmesi Gereken 10 Meyve-Sebze
Kasım ayı meyve ve sebze konusunda güzel bir ay. Her yerde rengarenk meyve ve sebzeleri görmek mümkün oluyor Kasım'da. Bu ayın meyve ve sebzeleri aynı zamanda vitamin yönünden de oldukça zengin. Kasım ayında hangi meyve ve sebzeleri pazarda görüyoruz bakalım mı?
1. Nar
2. Portakal
3. Mandalina
4. Havuç
5. Kereviz
6. Ispanak
7. Kırmızı Lahana
8. Kestane
9. Pırasa
10. Turp
