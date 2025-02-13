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Her Konuda Nasibi Zorlayanların Milli Marşı Olabilecek 12 Şarkı

etiket Her Konuda Nasibi Zorlayanların Milli Marşı Olabilecek 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 02:02

Bazen hayat, karşımıza öyle engeller çıkarır ki, her şeyin üstesinden gelmek için biraz ekstra cesaret ve azim gerekir. Hedefe ulaşmak, her konuda nasibini zorlamak; bazen biraz mücadele, bazen de bolca şans ister. İşte bu liste, her durumda kendi yolunu bulmaya çalışan, pes etmeyen ruhlara hitap edecek şarkılardan oluşuyor. 👇

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miray soysal
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