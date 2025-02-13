Her Konuda Nasibi Zorlayanların Milli Marşı Olabilecek 12 Şarkı
Her Konuda Nasibi Zorlayanların Milli Marşı Olabilecek 12 Şarkı
Bazen hayat, karşımıza öyle engeller çıkarır ki, her şeyin üstesinden gelmek için biraz ekstra cesaret ve azim gerekir. Hedefe ulaşmak, her konuda nasibini zorlamak; bazen biraz mücadele, bazen de bolca şans ister. İşte bu liste, her durumda kendi yolunu bulmaya çalışan, pes etmeyen ruhlara hitap edecek şarkılardan oluşuyor. 👇
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