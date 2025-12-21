Stüdyosunda Havuz Var, İsmi Yanlış, Grammy’i Reddetti: Kim Bu Şarkıcı?

Aslında ismi Fransızca 'İyi Kış' anlamına gelen bir kelime grubundan gelir. Bu terimi 90'lı yılların bir televizyon dizisinde duyup çok beğenmiştir. Ancak o dönemde ciddi bir karaciğer (liver) rahatsızlığı geçirdiği için kelimenin orijinalindeki 'H' harfini bilerek atmıştır çünkü bu harf ona hastalığını (liver) hatırlatıyordu. Sonuçta ortaya dilbilgisi açısından yanlış ama müzik dünyası için efsanevi bir isim çıktı.