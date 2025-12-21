onedio
Stüdyosunda Havuz Var, İsmi Yanlış, Grammy’i Reddetti: Kim Bu Şarkıcı?

Stüdyosunda Havuz Var, İsmi Yanlış, Grammy'i Reddetti: Kim Bu Şarkıcı?

21.12.2025 - 21:01

Bu sanatçıyı tanımak için sesini duymanıza gerek yok, sadece hikayesi bile ne kadar nevi şahsına münhasır biri olduğunu kanıtlıyor. Grammy'de performans sergilemeyi reddetmiş ve şarkılarını kaydettiği stüdyosunda dev bir havuz var.

Bu şarkıcı kim olabilir?

Kendi memleketinde bir müzik festivali başlattı.

Bu festival ticari kaygıdan uzak, şarkıcının insanların kaybolabileceği bir alan yaratmak istemesiyle samimi bir topluluk deneyimi oluşturmayı amaçladığı bir ortam olmuş.

Kariyeri bir ormanda başladı.

Kariyeri, bir kış günü babasının ormandaki avcı kulübesine tek başına kapanmasıyla başladı. Orada aylar boyunca kimseyle görüşmeden ilkel şartlarda kaydettiği demolar, bugün modern folk müziğin temel taşlarından biri sayılıyor.

10 dönümlük bir mülkü olan şarkıcının arsasında bir koi havuzu var!

10 dönümlük bir mülkü olan şarkıcının bu mülkünde ormanda yürüyüş yolları, bahçeli bölüm, tonlarca enstrüman ve dev bir koi havuzu var. Ancak bir kimyasal işlem kazası nedeniyle koi balıklarının tamamı bir kerede öldü...

İlk stüdyosu ise veteriner kliniğinden bozmaydı.

Müzik dünyasında stüdyolar genellikle ses yalıtımlı ve karanlık odalardır. Ancak bu sanatçının kişisel stüdyosu aslında eski bir veteriner kliniğidir.

İsmi bir yazım hatası eseri...

Aslında ismi Fransızca 'İyi Kış' anlamına gelen bir kelime grubundan gelir. Bu terimi 90'lı yılların bir televizyon dizisinde duyup çok beğenmiştir. Ancak o dönemde ciddi bir karaciğer (liver) rahatsızlığı geçirdiği için kelimenin orijinalindeki 'H' harfini bilerek atmıştır çünkü bu harf ona hastalığını (liver) hatırlatıyordu. Sonuçta ortaya dilbilgisi açısından yanlış ama müzik dünyası için efsanevi bir isim çıktı.

Lise çağından beri caz ile ilgileniyormuş.

Lise döneminde Eau Claire Memorial Caz Orkestrası ile sahne almış. 2009’da onlar adına canlı bir konser kaydı da yayınlandı.

Grammy'de sahne almayı reddetmiş.

Şarkıcı zamanında Grammy’de çalmayı reddettiğini açıklamış çünkü sahnede başka bir sanatçıyla zorunlu bir iş birliği istenmiş. Yani onun için sanatsal duruş, önemli bir sınır aslında.

Peki kim bu şarkıcı?

