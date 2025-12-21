Stüdyosunda Havuz Var, İsmi Yanlış, Grammy’i Reddetti: Kim Bu Şarkıcı?
Bu sanatçıyı tanımak için sesini duymanıza gerek yok, sadece hikayesi bile ne kadar nevi şahsına münhasır biri olduğunu kanıtlıyor. Grammy'de performans sergilemeyi reddetmiş ve şarkılarını kaydettiği stüdyosunda dev bir havuz var.
Bu şarkıcı kim olabilir?
Kendi memleketinde bir müzik festivali başlattı.
Kariyeri bir ormanda başladı.
10 dönümlük bir mülkü olan şarkıcının arsasında bir koi havuzu var!
İlk stüdyosu ise veteriner kliniğinden bozmaydı.
İsmi bir yazım hatası eseri...
Lise çağından beri caz ile ilgileniyormuş.
Grammy'de sahne almayı reddetmiş.
Peki kim bu şarkıcı?
