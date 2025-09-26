Hayatını Kaybeden Arabeskin Kraliçesi Güllü’nün Ölümünden Saatler Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6.katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı. Bir gün önce evine güvenlikli kapı taktıran 51 yaşındaki Gül Tut, kendisini çok güvende hissettiğini söyledi.
Arabesk müziğin kraliçesi olarak tanımlanan Güllü, bu sabah saatlerinde Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Güllü’nün ölmeden saatler önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
