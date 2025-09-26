onedio
Hayatını Kaybeden Arabeskin Kraliçesi Güllü’nün Ölümünden Saatler Önceki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
26.09.2025 - 11:00 Son Güncelleme: 26.09.2025 - 11:29

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6.katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı. Bir gün önce evine güvenlikli kapı taktıran 51 yaşındaki Gül Tut, kendisini çok güvende hissettiğini söyledi.

Arabesk müziğin kraliçesi olarak tanımlanan Güllü, bu sabah saatlerinde Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir binanın terasından düşen ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti. Güllü ismiyle bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 03.00 saatlerinde Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın terasından düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, annesini elim bir kaza sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Güllü’nün ölmeden saatler önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

