Hayatı 2000’lerde Romantik Komedi Filmi Gibi Yaşasaydık Dinleyeceğimiz Şarkılar

18.08.2025 - 23:28

2000'ler romantik komedilerin resmen altın çağıydı. İzlerken kalbimizi ısıtıyor ve bazen komik, bazen içten, çoğu zaman da unutulmaz anlarla dolu hikayelerle izlerken kendimizi başka hayatlardaaşrol gibi hissediyorduk. İşte bu hikayeleri bize anlatan şarkıları sizin için derledik!

1. Come On Eileen

2. Unwritten

3. Stayin' Alive

4. Tiny Dancer

5. Don't Go Breaking My Heart

6. Heaven

7. My Girl

8. Be My Baby

9. Since U Been Gone

10. Dog Days Are Over

11. I Say A Little Prayer

