Hayat Seni Nasıl Birine Dönüştürdü?

Hayatın zorlu dalgaları seni yıldırmak bir yana, adeta demir gibi sertleştirdi, çelik gibi güçlendirdi. Her karşılaştığın engel, seni hedeflerine daha da sıkı sıkıya bağladı, adeta bir ok gibi hedefine yönlendirdi. Mücadele etmeyi bir yaşam biçimi haline getirdin, sanki bir olimpiyat sporcusu gibi her gün daha da güçlenerek, daha da hızlanarak ilerledin. Pes etmek mi? O kelime senin sözlüğünde bile yok. Seninle aynı yolda yürüyenler, senin azmini ve kararlılığını görünce adeta büyülendi. Senin hikayen, bir dizi film gibi, her bölümü ayrı heyecan, ayrı aksiyon dolu. Ve sen, bu filmin başrol oyuncusu, yönetmeni ve senaristi olarak, kendi kaderini yazıyorsun. İşte bu, senin hikayen, senin başarının öyküsü.