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Burcuna Göre Sen Hangi Prensessin?

Burcuna Göre Sen Hangi Prensessin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
29.07.2025 - 09:37

Prenseslik sadece masallarda değil, gerçek hayatta da farklı karakterlerde karşımıza çıkar. Cesur, zarif, kararlı ya da ilham verici… Kate Middleton’dan Letizia’ya, Diana’dan Mary’ye kadar pek çok gerçek prenses, burçlarının özellikleriyle kendine özgü izler bırakıyor.

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Burcunu seçer misin?

Prenses Diana

Prenses Diana

Cesur, kararlı ve özgürlüğüne düşkün bir Koçsun. Tıpkı Prenses Diana gibi toplum önünde güçlü duruş sergileyen, yardımseverliğiyle kalpleri kazanan bir lidersin. Kuralları yıkan ve kendi yolunu çizen asil bir ruha sahipsin.

Prenses Claire

Prenses Claire

Boğalar zarafeti, sadeliği ve konforu sever. Prenses Claire gibi doğayla iç içe, akademik kariyeri olan ve aile değerlerine bağlı bir prenses sensin. Sessiz ama güçlü duruşun, ince zevklerinle birleşince tam bir Boğa enerjisi yaratıyorsun.

Prenses Charlene

Prenses Charlene

Meraklı, zeki ve çift yönlü doğanla İkizler burcuysan, tıpkı Monako Prensesi Charlene gibi hem sporcu hem de zarif bir figür olabilirsin. Konuşkan, entelektüel ve adaptasyon yeteneği yüksek bir prenses modelisin.

Prenses Grace Kelly

Prenses Grace Kelly

Duygusal, koruyucu ve romantik bir Yengeçsin. Grace Kelly gibi hem Hollywood'dan hem de kraliyetten gelen bir masalın kahramanı gibisin. Aileye düşkünlüğün ve yumuşak kalbin seni gerçek bir zarafet simgesine dönüştürüyor.

Meghan Markle

Meghan Markle

Işıltılı, özgüvenli ve sahnede olmayı seven bir Aslansın. Meghan Markle gibi ilgi odağı olmayı seviyor, kendi hikâyeni kendi kurallarınla yazıyorsun. Cesaretin ve karizman seni gerçek bir çağdaş kraliyet ikonuna çeviriyor.

Prenses Sofia

Prenses Sofia

Düzenli, mütevazı ama detaylara önem veren Başak burcuysan, İsveç Prensesi Sofia gibi çalışkan ve özverili birisin. Dışarıdan sade görünsen de arka planda büyük etki yaratan gerçek bir güçsün.

Kate Middleton

Kate Middleton

Zarafet, denge ve stil deyince Terazi burcu akla gelir. Tıpkı Galler Prensesi Kate Middleton gibi her ortamda şıklığınla göz kamaştırıyor, diplomasiyle sorunları çözüyor ve etrafına huzur yayıyorsun.

Prenses Haya

Prenses Haya

Gizemli, tutkulu ve derin bir Akrepsin. Ürdünlü Prenses Haya gibi hem güçlü hem de karizmatiksin. Hayatın zor yanlarıyla başa çıkabilecek kadar dayanıklı, sır saklayan ve sadakatli bir prenses modeli tam sensin.

Prenses Märtha Louise

Prenses Märtha Louise

Maceracı, özgür ruhlu ve sıra dışı fikirlerle dolu bir Yaysın. Norveç Prensesi Märtha Louise gibi geleneksel kalıpların dışına çıkan, ruhani dünyaya ilgi duyan ve kendi yolunu cesurca çizen bir prenses sensin.

Prenses Victoria

Prenses Victoria

Ciddi, sorumluluk sahibi ve lider ruhlusun. Tıpkı İsveç Veliaht Prensesi Victoria gibi yıllardır kraliyet görevlerini büyük bir disiplinle yürüten, görev bilinci yüksek bir figürsün. Duruşunla zaten prenses değil, neredeyse doğuştan bir kraliçesin.

Prenses Elisabeth

Prenses Elisabeth

İleri görüşlü, yenilikçi ve bağımsız Kova burcuysan, Belçika Veliaht Prensesi Elisabeth gibi geleceği şekillendirecek genç bir figürsün. Gelenekleri modernlikle harmanlamayı bilen, fikirleriyle dikkat çeken bir prenses modeli.

Prenses Madeleine

Prenses Madeleine

Yumuşak kalpli, zarif ve duyarlısın tam bir kalp prensesi. İsveç Prensesi Madeleine gibi ailesine düşkün, çocuklara ve hayır işlerine özel ilgi duyan birisin. Güzelliğin zarafetle birleşiyor; ama seni asıl özel yapan içindeki sevgi dolu dünya. Duygularını gizlemek yerine onlara sahip çıkar, çevrendekilere şefkatle yaklaşırsın. Kraliyet unvanın kalbinden geliyor.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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