Burcuna Göre Sen Hangi Prensessin?
Prenseslik sadece masallarda değil, gerçek hayatta da farklı karakterlerde karşımıza çıkar. Cesur, zarif, kararlı ya da ilham verici… Kate Middleton’dan Letizia’ya, Diana’dan Mary’ye kadar pek çok gerçek prenses, burçlarının özellikleriyle kendine özgü izler bırakıyor.
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Burcunu seçer misin?
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Prenses Diana
Prenses Claire
Prenses Charlene
Prenses Grace Kelly
Meghan Markle
Prenses Sofia
Kate Middleton
Prenses Haya
Prenses Märtha Louise
Prenses Victoria
Prenses Elisabeth
Prenses Madeleine
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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