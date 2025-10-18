onedio
Havada Korku Dolu Anlar: Hangzhou - Seul Seferini Yapan Uçakta Bir Yolcunun Çantası Tutuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2025 - 18:51

Uçaklarda yaşanan herhangi bir aksilik, yaşanan paniği ve durumun ciddiyetini katbekat artırıyor. Sınırlı imkanlar ve kaçış imkanının olmaması işleri tamamen zorlaştırıyor. Air China’nın CA139 sefer sayılı Hangzhou–Seul uçuşunda korku dolu anlar yaşandı. Uçuş sırasında baş üstü dolaplarından birinden alevler yükseldiği farkedildi. Görevliler, kısa sürede yangın söndürme ekipmanlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yolcular korku dolu anlar yaşarken, olayın, bir yolcunun el bagajındaki lityum pilin aşırı ısınarak tutuşmasından dolayı yaşandığı öğrenildi. O anları pek çok yolcu cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Acil iniş gerçekleştirildi.

Acil iniş gerçekleştirildi.

Pilot, güvenlik prosedürleri gereği acil durum ilan etti. Rotayı değiştirerek uçağı Şanghay Pudong Havalimanı’na yönlendirdi. Uçak sorunsuz bir şekilde iniş yaptı ve korku dolu anlar yaşayan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili ise teknik inceleme başlatıldığı belirtildi.

