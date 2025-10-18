Havada Korku Dolu Anlar: Hangzhou - Seul Seferini Yapan Uçakta Bir Yolcunun Çantası Tutuştu

Uçaklarda yaşanan herhangi bir aksilik, yaşanan paniği ve durumun ciddiyetini katbekat artırıyor. Sınırlı imkanlar ve kaçış imkanının olmaması işleri tamamen zorlaştırıyor. Air China’nın CA139 sefer sayılı Hangzhou–Seul uçuşunda korku dolu anlar yaşandı. Uçuş sırasında baş üstü dolaplarından birinden alevler yükseldiği farkedildi. Görevliler, kısa sürede yangın söndürme ekipmanlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yolcular korku dolu anlar yaşarken, olayın, bir yolcunun el bagajındaki lityum pilin aşırı ısınarak tutuşmasından dolayı yaşandığı öğrenildi. O anları pek çok yolcu cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Buradan izleyebilirsiniz;
Acil iniş gerçekleştirildi.
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
