Hassasiyet Sorunu Yaşayanlar İçin Cilt Bariyerini Güçlendiren Kremler
Ciildiniz normalden güçsüz bir hale gelebilir. Cilt yüzeyini güçlendirebilecek ve dış etmenlere dayanıklı hale getirebilecek kremleri hassasiyet sorunu yaşayan bütün ciltler kullanabilir. Peki nedir bu kremler?
Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem 40 ml
Uriage Bariederm-Cica Daily Hassas Ciltler için Jel Krem 40 ml
La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi 40 ml
Alls Biocosmetics Organik CicaVera Prebiyotik Nemlendirici Krem 50 ml
Bioderma Sensibio Defensive Rich Cream 40 ml
CeraVe Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi - Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli 340 gr
Kremi Nemlendirici Yüz Kremi 50 ml
Bibimcos Cica Centella Repair Cream 50 gr
CeraVe Kuru Ciltler İçin Gelişmiş Onarıcı Bakım Kremi 88 ml
Sinoz Pure Cica Yoğun Nemlendirici Bakım Kremi 50 ml
