onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Hassasiyet Sorunu Yaşayanlar İçin Cilt Bariyerini Güçlendiren Kremler

etiket Hassasiyet Sorunu Yaşayanlar İçin Cilt Bariyerini Güçlendiren Kremler

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.09.2025 - 15:03

Ciildiniz normalden güçsüz bir hale gelebilir. Cilt yüzeyini güçlendirebilecek ve dış etmenlere dayanıklı hale getirebilecek kremleri hassasiyet sorunu yaşayan bütün ciltler kullanabilir. Peki nedir bu kremler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem 40 ml

Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem 40 ml

Cildi nemlendirmeye ve cilt yüzeyini güçlendirmeye yardımcı olan Avene Cicalfate, İçeriğindeki Avene Termal Su, C+ Restore, Bakır - Çinko Sülfat sayesinde cildi besliyor. Yüz ve vücut kullanımına uygun.

Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem 40 ml

Uriage Bariederm-Cica Daily Hassas Ciltler için Jel Krem 40 ml

Uriage Bariederm-Cica Daily Hassas Ciltler için Jel Krem 40 ml

Gün içinde çevresel etmenlerden dolayı cilt yüzeyi güçsüzleşebilir ve cildin zarar gördüğüne dair belirtiler hemen kendini gösterir. Uriage Bariederm-Cica Daily hyaluronik asit ve B5 vitaminiyle zenginleştirilmiş. Cilde ışıltı vermekle kalmaz, aynı zamanda cildin ihtiyacı olan nemi sağlar.

Uriage Bariederm-Cica Daily Hassas Ciltler için Jel Krem 40 ml

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi 40 ml

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi 40 ml

Hemen dış etmenlerden dolayı zarar görebilen ciltlerin tercihlerinden biri olan La Roche Posay Cicaplast Baume B5 bebek, çocuk ve yetişkinlerde güvenle kullanılabiliyor. Özel geliştirilmiş formülüyle cildin ihtiyacı olan nemi sağlıyor.

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi 40 ml

Alls Biocosmetics Organik CicaVera Prebiyotik Nemlendirici Krem 50 ml

Alls Biocosmetics Organik CicaVera Prebiyotik Nemlendirici Krem 50 ml

İçeriği organik sertifikasına sahip, yani hassas ciltlerle beraber diğer cilt tipleri de güvenle kullanabilir. Hyaluronik asit, cica, aloe vera, shea butter, sodium PCA ve E vitaminiyle zenginleştirilen içeriği ciltte yoğun bir his bırakmaz ve cilt tarafından hızlı bir şekilde emilir.

Alls Biocosmetics Organik CicaVera Prebiyotik Nemlendirici Krem 50 ml

Bioderma Sensibio Defensive Rich Cream 40 ml

Bioderma Sensibio Defensive Rich Cream 40 ml

Cilt yüzeyi güçsüz ve çok kuru ciltlere uygun bir krem ile geldik. Cilt tarafından hızla emilen bir yapıya sahip. Gözenekleri tıkamaz ve aynı zamanda cildi besleyip nemlendiriyor. Patentli D.A.F.™ kompleksinin de olduğunu, yani cilt tolerans eşiğini artırdığını belirtelim.

Bioderma Sensibio Defensive Rich Cream 40 ml

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CeraVe Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi - Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli 340 gr

CeraVe Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi - Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli 340 gr

Yağsız yapıda bir krem arayanlara özel CeraVe, seramid ve hyalüronik asit barındıran kremiyle cildin ihtiyacı olan nemi sağlıyor. Kokusuz bir yapıya sahip ve cilt yüzeyini güçlendirir. Uzun süre cilt bakım kremi kullanmak isterseniz 340 gr olduğunu belirtelim.

CeraVe Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi - Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli 340 gr

Kremi Nemlendirici Yüz Kremi 50 ml

Kremi Nemlendirici Yüz Kremi 50 ml

Cilt bakım rutininizde cilt yüzeyinizi güçlendirecek bir krem arayışındaysanız ve pratik kullanım arıyorsanız Kremi aradığınız ürün olabilir. Cildi aydınlatır ve cildin nem dengesini sağlar. Aynı zamanda hyalüronik asit ve seramid içeriyor.

Kremi Nemlendirici Yüz Kremi 50 ml

Bibimcos Cica Centella Repair Cream 50 gr

Bibimcos Cica Centella Repair Cream 50 gr

Bitki özleriyle zenginleştirilmiş Bibimcos Cica Centella cilt yüzeyine katkı sağlıyor. Cildi nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda hızlı emilen bir yapıya sahip olduğu için yüzünüzde ağır bir his bırakmaz.

Bibimcos Cica Centella Repair Cream 50 gr

CeraVe Kuru Ciltler İçin Gelişmiş Onarıcı Bakım Kremi 88 ml

CeraVe Kuru Ciltler İçin Gelişmiş Onarıcı Bakım Kremi 88 ml

Hyalüronik asit ve seramid içeren CeraVe ile kuru ve çok kuru ciltliler kolaylıkla cildini nemlendirebilir ve ciltteki kuru hissiyatı azaltabilir. Parfüm gibi cilde zarar verebilecek etken madde bulundurmuyor.

CeraVe Kuru Ciltler İçin Gelişmiş Onarıcı Bakım Kremi 88 ml

Sinoz Pure Cica Yoğun Nemlendirici Bakım Kremi 50 ml

Sinoz Pure Cica Yoğun Nemlendirici Bakım Kremi 50 ml

Aloe Vera bazlı Sinoz Pure Cica cildin ihtiyacı olan nemi sağlıyor. Yüksek nem özelliğiyle cilt yumuşak ve daha pürüzsüz oluyor. Yani hassas ciltlerin kolaylıkla kullanabileceği bir krem diyebiliriz.

Sinoz Pure Cica Yoğun Nemlendirici Bakım Kremi 50 ml

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın