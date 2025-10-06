onedio
Harem - Sirkeci Feribotu Önce Bir Vapura Sonra da İskeleye Çarptı

Harem - Sirkeci Feribotu Önce Bir Vapura Sonra da İskeleye Çarptı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2025 - 11:41 Son Güncelleme: 06.10.2025 - 12:57

Harem-Sirkeci seferini yapan feribot, önce bir vapura ardından iskeleye çarptı. Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği kazada yaralanan olmazken, iskelede hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte yaşanan olayın anbean görüntüleri:

Kaza saat 10.15 sıralarında Eminönü Sirkeci Vapur İskelesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Harem'den Sirkeci'ye sefer yapan Okmeydanı isimli feribot, iskeleye yanaşmak üzereyken yaşadığı dümen arızası sonucu önce iskelede bağlı bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait BUDO feribotuna, ardından da Sirkeci İskelesi'ne çarptı. Çarpmanın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası feribotta bulunan yolcular ve araçlar güvenli şekilde tahliye edildi. Kaza nedeniyle yolcular panik yaşarken yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Şehir Hatlarına ait Galatasaray isimli feribot bölgeye gönderilerek, kaya yapan feribot yedeklenerek güvenlik alana çekildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

