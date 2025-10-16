Hande Erçel’e Benzemek İçin Estetik Operasyon Geçiren Kadın Sonucu Görünce Kendini Başka Ünlüye Benzetti

@yesimdireky adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Hande Erçel’e benzemek için estetik operasyon geçirdiğini paylaştı. Ancak ameliyat sonrası Hande Erçel’e değil bir başka ünlüye benzediğini dile getirdi. Gelin değişimine birlikte bakalım!
İşte o video 👇
Kadın, son halini Mine Tugay’a benzetmişti 👇
