Hande Erçel’e Benzemek İçin Estetik Operasyon Geçiren Kadın Sonucu Görünce Kendini Başka Ünlüye Benzetti

Elif Sude Yenidoğan
16.10.2025 - 15:30

@yesimdireky adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Hande Erçel’e benzemek için estetik operasyon geçirdiğini paylaştı. Ancak ameliyat sonrası Hande Erçel’e değil bir başka ünlüye benzediğini dile getirdi. Gelin değişimine birlikte bakalım!

İşte o video 👇

Kadın, son halini Mine Tugay’a benzetmişti 👇

Siz ne düşünüyorsunuz? Hande Erçel’e mi benzemiş, Mine Tugay’a mı? Yorumlarda buluşalım!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
