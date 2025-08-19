Halef: Köklerin Çağrısı Konusu Nedir? Halef Oyuncuları ve Tüm Detaylar

NOW’da yayınlanacak Halef: Köklerin Çağrısı, Urfa atmosferinde geçen sürükleyici bir dramı anlatacak. Başrollerinde Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’i izleyeceğimiz bu yapım, gizemli bir aşk üçgenini ekrana taşıyor. İstanbul’un modern yüzüyle Urfa’nın kadim değerlerini bir araya getiriyor.

Dizide, şehir hayatından kopup köklerine dönmek zorunda kalan bir cerrahın hikayesi anlatılıyor. Sırlar, aile bağları ve güç dengeleri arasında sıkışan bir karakter, izleyiciyi duygusal bir serüvene davet ediyor. Dizi şimdiden merak uyandıranlardan oldu. Gelin detayları birlikte öğrenelim!