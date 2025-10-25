Hala Yalnız Olmanın Suçlusu Kim?
Yalnızlık... Kimi zaman bir seçim, kimi zaman ise kaçınılmaz bir sonuç. Ancak hiç durup düşündün mü? Yalnız olmanın ardındaki gizemli sebep ne olabilir? Belki de kırık kalplerin acı hatırası, belki de sürekli yükselen beklentilerin getirdiği hayal kırıklığı ya da belki de farkına bile varmadan tekrar ettiğin davranışlar... Bu karmaşık duyguların labirentinde kaybolmuş olabilir misin?
Haydiii teste!
1. İlk adımı çoğu zaman karşı taraftan bekler misin?
2. Reddedilme korkusu yüzünden duygularını dile getirmekte zorlanıyor musun?
3. Geçmiş ilişkilerinden dolayı insanlara güvenmekte zorlanıyor musun?
4. Mükemmel kişiyi beklediğin için fırsatları kaçırdığını düşünüyor musun?
5. Sosyal ortamlardan kaçınma eğiliminde misin?
6. Tanıştığın kişileri hızlıca eleştiriyor veya eleyip geçiyor musun?
7. “Zaten beni kim ne yapsın?” gibi düşüncelere sık sık kapılıyor musun?
8. İlişki kurmak için zaman ayırmak sana yorucu veya gereksiz mi geliyor?
9. Çevrendeki insanlar sana “çok seçicisin” diyor mu?
10. Aşka inancını yitirdiğini düşündüğün anlar oluyor mu?
Suçlu Belki de... Sensin!
Belki de Sadece Zamanı Değildir.
