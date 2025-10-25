Hala Yalnız Olmanın Suçlusu Kim?

Kimi zaman yalnızlık, dış dünyadan gelen etkilerden çok, iç dünyamızın derinliklerinde saklanan duygusal labirentlerin sonucu olabilir. Bu labirentlerin içinde dolaşırken karşımıza çıkan korkular, yüksek beklentiler ya da belki de geçmişe dair hala üzerinden atamadığımız deneyimler, bizi yeni bir ilişkiye adım atmaktan alıkoyar. Belki de içimizde bir yerlerde, öyle bir noktada durmuşuzdur ki, her ne kadar yalnızlıktan şikayet etsek de, aslında bilinçaltımızda yeni bir ilişkiye kapılarımızı kapatmışızdır. Ama belki de artık bu duvarları biraz esnetme ve hafifçe indirme zamanı gelmiştir. Belki de artık kendi iç dünyamızdaki bu görünmez duvarları aşarak, hayatımıza yeni bir sayfa açma zamanıdır. Belki de artık, korkularımızın ve beklentilerimizin esiri olmaktan çıkıp, kendimize ve başkalarına karşı daha esnek olma zamanı gelmiştir. Bu, hem kendimize hem de hayata karşı atacağımız belki de en büyük adımdır. Ve belki de bu adım, yalnızlığı bir kenara bırakıp, hayatımızı daha dolu dolu yaşamamızı sağlayacak olan en önemli adımdır.