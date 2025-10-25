onedio
Hala Yalnız Olmanın Suçlusu Kim?

Sena Erdoğdu
25.10.2025 - 10:06

Yalnızlık... Kimi zaman bir seçim, kimi zaman ise kaçınılmaz bir sonuç. Ancak hiç durup düşündün mü? Yalnız olmanın ardındaki gizemli sebep ne olabilir? Belki de kırık kalplerin acı hatırası, belki de sürekli yükselen beklentilerin getirdiği hayal kırıklığı ya da belki de farkına bile varmadan tekrar ettiğin davranışlar... Bu karmaşık duyguların labirentinde kaybolmuş olabilir misin?

Haydiii teste!

1. İlk adımı çoğu zaman karşı taraftan bekler misin?

2. Reddedilme korkusu yüzünden duygularını dile getirmekte zorlanıyor musun?

3. Geçmiş ilişkilerinden dolayı insanlara güvenmekte zorlanıyor musun?

4. Mükemmel kişiyi beklediğin için fırsatları kaçırdığını düşünüyor musun?

5. Sosyal ortamlardan kaçınma eğiliminde misin?

6. Tanıştığın kişileri hızlıca eleştiriyor veya eleyip geçiyor musun?

7. “Zaten beni kim ne yapsın?” gibi düşüncelere sık sık kapılıyor musun?

8. İlişki kurmak için zaman ayırmak sana yorucu veya gereksiz mi geliyor?

9. Çevrendeki insanlar sana “çok seçicisin” diyor mu?

10. Aşka inancını yitirdiğini düşündüğün anlar oluyor mu?

Suçlu Belki de... Sensin!

Kimi zaman yalnızlık, dış dünyadan gelen etkilerden çok, iç dünyamızın derinliklerinde saklanan duygusal labirentlerin sonucu olabilir. Bu labirentlerin içinde dolaşırken karşımıza çıkan korkular, yüksek beklentiler ya da belki de geçmişe dair hala üzerinden atamadığımız deneyimler, bizi yeni bir ilişkiye adım atmaktan alıkoyar. Belki de içimizde bir yerlerde, öyle bir noktada durmuşuzdur ki, her ne kadar yalnızlıktan şikayet etsek de, aslında bilinçaltımızda yeni bir ilişkiye kapılarımızı kapatmışızdır. Ama belki de artık bu duvarları biraz esnetme ve hafifçe indirme zamanı gelmiştir. Belki de artık kendi iç dünyamızdaki bu görünmez duvarları aşarak, hayatımıza yeni bir sayfa açma zamanıdır. Belki de artık, korkularımızın ve beklentilerimizin esiri olmaktan çıkıp, kendimize ve başkalarına karşı daha esnek olma zamanı gelmiştir. Bu, hem kendimize hem de hayata karşı atacağımız belki de en büyük adımdır. Ve belki de bu adım, yalnızlığı bir kenara bırakıp, hayatımızı daha dolu dolu yaşamamızı sağlayacak olan en önemli adımdır.

Belki de Sadece Zamanı Değildir.

Hayatın boyunca sevgi dolu bir ilişki için elinden gelenin en iyisini yapmış olabilirsin, ama hala o özel kişiyle yolların kesişmemiş olabilir. Bu durumda kendini suçlamak yerine, belki de yapman gereken şey biraz sabırlı olmak, belki de tek ihtiyacın olan şey zaman. Çünkü aşk, zamanlama meselesi. Doğru kişiyle karşılaşmak için, karşılıklı bir uyumun oluşması gerekir. Bu uyum, bir bakışta olabileceği gibi, zamanla da oluşabilir. Ve unutma, doğru zaman geldiğinde, sen zaten hazır olacaksın. Çünkü aşk, beklenmedik bir anda kapını çalabilir. Bu yüzden kendine güven, sabırla beklemeye devam et ve aşkın seni bulmasına izin ver.

