Bu Davranışları Yapıyorsa O Erkek Seni Seviyordur!

Bu yakışıklının sana karşı olan hislerinin tam olarak ne olduğunu çözmen biraz zor olabilir. Belki henüz birbirinizi yeni yeni keşfetme sürecindesiniz ya da belki de onun ilgisi sana karşı biraz yüzeysel kalıyor. Ancak unutma, her şeyin bir zamanı vardır ve belki de bu ilişkinin de zamanla şekilleneceği bir süreçtesiniz. Ancak bir şeyi asla aklından çıkarma; eğer senin ne kadar değerli ve özel olduğunu göremiyorsa, bu durumda gözlerini dört açman gerekiyor. Kendine değer veren bir kadın olarak, seninle ilgilenen erkeğin de senin ne kadar değerli olduğunu anlaması ve buna göre hareket etmesi gerekiyor. Kendini asla küçümseme ve her zaman seni hak ettiğin şekilde değerlendirecek birini bulana kadar gözlerini dört aç ve beklemeye devam et.