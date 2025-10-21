İnsanlar Seni Hangi Burç Olarak Görüyor?
Kendini iyi tanıyor olabilirsin ama çevrendekiler seni gerçekten nasıl görüyor? Bazen enerjin, tavırların ya da hayata bakış açın bambaşka bir burcun havasını taşıyor olabilir! Belki sen bir Yengeç’sin ama insanlar seni tam bir Aslan gibi mi algılıyor? Ya da sen Oğlak olduğunu düşünürken etrafın seni özgür ruhlu bir Yay sanıyor olabilir mi?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir ortama girdiğinde insanlar seni nasıl tanımlar?
4. Bir arkadaşın dertleşmek istese nasıl tepki verirsin?
5. Aşk hayatında en çok ne önemlidir?
6. Bir işi yaparken seni ne motive eder?
7. Bir arkadaş grubunda genellikle hangi roldesin?
8. En çok hangi mevsimi seversin?
9. Plan yapmayı mı seversin, spontane mi yaşarsın?
10. Son olarak sosyal olmayı seviyor musun?
İnsanlar seni dışarıdan bir yay olarak görüyor!
İnsanlar seni dışarıdan bir başak olarak görüyor!
Yengeçİnsanlar seni dışarıdan bir yengeç olarak görüyor!
İnsanlar seni dışarıdan bir boğa olarak görüyor!
İnsanlar seni dışarıdan bir kova olarak görüyor!
İnsanlar seni dışarıdan bir aslan olarak görüyor!
