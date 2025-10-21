Kendini iyi tanıyor olabilirsin ama çevrendekiler seni gerçekten nasıl görüyor? Bazen enerjin, tavırların ya da hayata bakış açın bambaşka bir burcun havasını taşıyor olabilir! Belki sen bir Yengeç’sin ama insanlar seni tam bir Aslan gibi mi algılıyor? Ya da sen Oğlak olduğunu düşünürken etrafın seni özgür ruhlu bir Yay sanıyor olabilir mi?

İnsanlar Seni Hangi Burç Olarak Görüyor?