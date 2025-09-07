onedio
Hakkında Gözaltı Kararı Vardı: Eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Teslim Oldu

Hakkında Gözaltı Kararı Vardı: Eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Teslim Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
07.09.2025 - 08:29

Geçtiğimiz günlerde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan için gözaltı kararı verilmişti. İlker Arslan’ın aracını kardeşine kullandırarak polislerden kaçmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, emniyet müdürü İlker Arslan’ın teslim olduğunu açıkladı.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise İlker Arslan’ın gözaltına alındığı rüşvet soruşturmasının daha da derinleşeceğini ve pazartesi günü sürpriz bir görevden alma yaşanabileceğini iddia etti.

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı soruşturmada adı geçtiği için görevden alınmıştı.

İddiaya göre bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde İlker Arslan’ın da adının geçtiği ortaya çıktı. İfadelerde, İlker Arslan’ın Fazlı Ateş üzerinden rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürüldü. İncelemelerde Ateş’in Arslan ya da ailesine para aktardığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Ateş’e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı ortaya çıktı.

Görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına kararı verilen İlker Arslan’ın aracı 200 kilometre hızla Niğde Otoyolu’nda tespit edildi ve polis ekipleri aracı takip ederek durdu. Araçtan İlker Arslan’a benzerliği ile dikkat çeken kardeşi çıktı. İlker Arslan’ın kardeşi de gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz, firari İlker Arslan’ın Antalya’da polis ekiplerin teslim olduğunu açıkladı.

Şamil Tayyar’dan yeni görevden alma iddiası

'Emniyet Müdürü İlker Arslan’la sınırlı kalmayacak, Antalya operasyonu daha da büyüyecek gibi gözüküyor.

Soruşturmaya halel gelmemesi için ismini, görevini ve ünvanını yazmıyorum.

Pazartesi sürpriz bir ‘görevden alma’ karar daha çıkabilir.

Kamu gücünü kullanan bu şahıslarla ilgili dolandırıcılık, rüşvet ve haksız kazanç iddialarının üzerine gidilmesini bir ‘kırılma’ olarak görüyorum.

İnşallah, devamı gelir.'

