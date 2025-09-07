Hakkında Gözaltı Kararı Vardı: Eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Teslim Oldu
Geçtiğimiz günlerde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan için gözaltı kararı verilmişti. İlker Arslan’ın aracını kardeşine kullandırarak polislerden kaçmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, emniyet müdürü İlker Arslan’ın teslim olduğunu açıkladı.
Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise İlker Arslan’ın gözaltına alındığı rüşvet soruşturmasının daha da derinleşeceğini ve pazartesi günü sürpriz bir görevden alma yaşanabileceğini iddia etti.
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı soruşturmada adı geçtiği için görevden alınmıştı.
Görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı verilmişti.
Şamil Tayyar’dan yeni görevden alma iddiası
