Hakkında Gözaltı Kararı Vardı: Eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Teslim Oldu

İddiaya göre bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde İlker Arslan’ın da adının geçtiği ortaya çıktı. İfadelerde, İlker Arslan’ın Fazlı Ateş üzerinden rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürüldü. İncelemelerde Ateş’in Arslan ya da ailesine para aktardığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Ateş’e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı ortaya çıktı.