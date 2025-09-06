Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Muhittin Böcek Soruşturmasıyla İlgili Gözaltı Talimatı Verildi

İfadelerde, İlker Arslan’ın Fazlı Ateş üzerinden rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürüldü. İncelemelerde Ateş’in Arslan ya da ailesine para aktardığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Ateş’e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı ortaya çıktı.

Bu bulguların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan Arslan’ın Ankara’da olduğu belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan hakkında “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla gözaltı talimatı verdi.

Savcılık ayrıca, Fazlı Ateş’in de rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınmasına karar verdi.