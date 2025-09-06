Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Muhittin Böcek Soruşturmasıyla İlgili Gözaltı Talimatı Verildi
Emniyet Genel Müdürlüğü bugün bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 'Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.' ifadeleri yer aldı.
Kısa süre önce flaş bir gelişme daha yaşandı. NTV, İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlker Arslan hakkında neden gözaltı kararı verildi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suçlamalar: Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme...
İsmail Saymaz da X hesabından yaptığı açıklamada Arslan'ın yakalanamadığını yazdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın