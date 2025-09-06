onedio
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Muhittin Böcek Soruşturmasıyla İlgili Gözaltı Talimatı Verildi

06.09.2025 - 21:35

Emniyet Genel Müdürlüğü bugün bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 'Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.' ifadeleri yer aldı.

Kısa süre önce flaş bir gelişme daha yaşandı. NTV, İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 

İlker Arslan hakkında neden gözaltı kararı verildi?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından akşam saatlerinde İlker Arslan gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aldığı kararla, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Başsavcılığın talimatına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanması ve 6 Temmuz’da İçişleri Bakanlığı onayıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından soruşturma genişletildi. Yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde İlker Arslan’ın da adının geçtiği ortaya çıktı.

Suçlamalar: Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme...

İfadelerde, İlker Arslan’ın Fazlı Ateş üzerinden rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürüldü. İncelemelerde Ateş’in Arslan ya da ailesine para aktardığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Ateş’e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı ortaya çıktı.

Bu bulguların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan Arslan’ın Ankara’da olduğu belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan hakkında “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla gözaltı talimatı verdi.

Savcılık ayrıca, Fazlı Ateş’in de rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınmasına karar verdi.

İsmail Saymaz da X hesabından yaptığı açıklamada Arslan'ın yakalanamadığını yazdı.

twitter.com

