Hakkı Alkan Kimdir? Hakkı Alkan Samet Jankovic Olayı Nedir, Neden Gündem Oldu?

Hakkı Alkan, bir çalışanıyla yaşadığı tartışmanın ardından gündem oldu. Alkan'ın çalışanıyla önce sözlü atışmaya başladığı ardından çalışanına saksı fırlattığı ortaya çıktı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıyınca sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

Yaşanan olayın ardından her iki taraftan da açıklama geldi.

Hakkı Alkan Samet Jankovic Olayı Nedir?

Hakkı Alkan ve çalışan Samet Jankovic arasında iş yerinde bir tartışma yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan tartışmada, Hakkı Alkan'ın önce Samet Jankovic'e bağırdığı ardından da eline aldığı saksıyı fırlattığı görüldü. Alkan, saksıyı değil çiçeğin yapraklarını atmayı istediğini söyleyip bu hareketlerinden dolayı özür mesajı yayınladı. Öte yandan Samet Jankovic ise yalnızca bu olayın değil, başka olayların da yaşandığını belirterek süreci yargıya taşıyacağını açıkladı.