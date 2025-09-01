onedio
Hakkı Alkan Kimdir? Hakkı Alkan Samet Jankovic Olayı Nedir, Neden Gündem Oldu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.09.2025 - 12:10

Shiftdelete'in kurucusu, yayıncı Hakkı Alkan bugünlerde gündeme gelen bir isim oldu. Alkan, çalışanıyla arasında geçen bir tartışmanın videosunun sosyal medyada yayılmasıyla gündeme geldi. Tartışmaya dair her iki taraftan da açıklamalar gelmeye devam ederken akıllara takılan sorular da olabiliyor.

Peki Hakkı Alkan kimdir, neden gündem oldu? Hakkı Alkan Samet Jankovic olayı nedir?

Hakkı Alkan Kimdir?

Hakkı Alkan, yayıncı ve Shiftdelete'in kurucusudur. Medya sektöründe tanınmış bir isimdir. 2005 yılında ShiftDelete.Net'i kuran Hakkı Alkan çeşitli teknolojik içerikler yayımlamaya başladı. Bu içeriklerle geniş bir kitleye ulaşan Alkan'ın kişisel Instagram hesabında 730 bin takipçisi bulunuyor. Öte yandan kurmuş olduğu Shiftdelete de teknolojik konularda ön plana çıkıyor.

Hakkı Alkan Neden Gündem Oldu?

Hakkı Alkan, bir çalışanıyla yaşadığı tartışmanın ardından gündem oldu. Alkan'ın çalışanıyla önce sözlü atışmaya başladığı ardından çalışanına saksı fırlattığı ortaya çıktı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıyınca sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. 

Yaşanan olayın ardından her iki taraftan da açıklama geldi.

Hakkı Alkan Samet Jankovic Olayı Nedir?

Hakkı Alkan ve çalışan Samet Jankovic arasında iş yerinde bir tartışma yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan tartışmada, Hakkı Alkan'ın önce Samet Jankovic'e bağırdığı ardından da eline aldığı saksıyı fırlattığı görüldü. Alkan, saksıyı değil çiçeğin yapraklarını atmayı istediğini söyleyip bu hareketlerinden dolayı özür mesajı yayınladı. Öte yandan Samet Jankovic ise yalnızca bu olayın değil, başka olayların da yaşandığını belirterek süreci yargıya taşıyacağını açıkladı.

Detaylara bu içeriklerimizden ulaşabilirsiniz;

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
