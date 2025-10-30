Hak Hukuk İnternet! Bir Çocuk İnternet Kesintisini Böyle Protesto Etti

Protesto dediğimizde aklımıza genelde koşullarının iyileştirilmesini isteyen öğrenciler, haklarını almak isteyen çalışanlar veya doğanın tahrip edilmesine karşı duran çevreciler geliyor. Ancak minikler de bazen tepkilerini demokratik yollarla verebiliyor. İstanbul'da kaydedilen görüntülerde bir çocuk internetin kesilmesine sinirlenmiş olacak ki servis sağlayıcıyı çeşitli sloganlarla protesto etti.
"İnternet geri gelsin" ve "Hak, hukuk, internet" sloganları atıldı.
Daha önce Roblox'un Türkiye'de erişime engellenmesiyle miniklerin organize bir şekilde yaptığı yürüyüş akıllara geldi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
biz çocukken deniz baykal döneminde internet mi vardı 😁
gülşenin sarışınım şarkısı çıktığında minübüste yolculuk ederken o şarkı çalıyordu müziği duyabilmek dinlemek için kafamı öne doğru uzatmıştım